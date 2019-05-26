صورة - ساسي يخوض تدريبات تأهيلية في برج العرب

ظهر فرجان ساسي نجم الزمالك على العشب الأخضر، وخاض تدريبات تأهيلية للتعافي من إصابة الشظية التي ألمت به.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

الدولي التونسي خاض أول مران تأهيلي في برج العرب، تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة.

وتعرض ساسي لكسر في الشظية خلال مباراة الزمالك مع حسنية أغادير في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ليخضع ساسي بعدها لعملية جراحية في تونس، على أمل اللحاق بكاس الأمم الإفريقية.

لاعب وسط الزمالك تواجد بالفعل في قائمة المحترفين لخوض منافسات البطولة القارية على أرض مصر.

وصرح سهيل الشملي طبيب منتخب تونس قبل 9 أيام، أن ساسي بصدد الدخول للمرحلة العلاجية الثالثة –قبل الأخير-، والتي يسترجع فيها قواه البدنية.

ويتواجد ساسي في الإسكندرية رفقة فريقه الزمالك في الإسكندرية على هامش خوض إياب نهائي كأس الكونفدرالية غدا الأحد أمام نهضة بركان المغربي، لتعويض التأخر ذهابا بهدف نظيف.

اختر تشكيل الزمالك المثالي لمواجهة نهضة بركان في غياب النجم ساسي

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