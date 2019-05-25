بيان رسمي من الاتحاد السكندري – نتمسك بلعب الجولة الأخيرة ضد سموحة قبل أمم إفريقيا

أصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بيانا رسميا شدد من خلاله تمسكه بإقامة مباراته الأخيرة في الدوري أمام سموحة، قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا.

في البداية حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد مصيلحي على شكر و"تقديره الكامل للمجهودات الكبيرة من جانب الاتحاد المصري وعامر حسين لإنجاح مسابقة الدوري في هذا الموسم الاستثنائي، الذي شهد العديد من التعديات بجدول مواعيد إقامة المباريات".

ويشدد مجلس إدارة الاتحاد على "إدارة النادي تتمسك بإقامة مباراة الفريق الأخيرة في الدوري هذا الموسم أمام سموحة قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا".

وأوضح البيان "لا يوجد أي مبرر لتأجيل المباراة وخاصة أن إقامة المباراة في موعدها لا يتعارض مطلقا مع فرص وأهداف الفرق المتنافسة الأخرى، بما لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع مبدأ تكافؤ الفرص للأندية المتنافسة بجدول المسابقة، ويتماشى مع منطق العدالة والمساواة التي يسعى بكل تأكيد الاتحاد المصري، تحقيقه"، وفقا للبيان.

وترى مجلس إدارة الاتحاد السكندري "ليس من المنطقي استمرار المسابقة لفريق الاتحاد لمدة تزيد عن شهر ونصف حتى انتهاء كأس الأمم من أجل مباراة واحدة فقط لا يتضرر طرفيها من إقامتها في موعدها سلفا، وكذلك باقي فرق المسابقة"، وفقا للبيان.

ومن المنتظر أن يلعب الاتحاد السكندري أمام سموحة في الثالث من شهر يونيو المقبل في الجولة الأخيرة من الدوري.

وتجتمع لجنة "حل أزمة الدوري" يوم الاثنين المقبل لتحديد الموقف النهائي الخاص بمواعيد مباريات الجولة الأخيرة في الدوري، والمباريات المؤجلة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ 15 برصيد 36 نقطة، بينما سموحة الذي ضمن البقاء بشكل رسمي يحتل المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

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