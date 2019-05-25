خاص فقوسة قد يعود للمشاركة مع الإسماعيلي أمام الجونة

السبت، 25 مايو 2019 - 14:30

كتب : ياسر الشريف

هدف كريم بامبو مع الإسماعيلي أمام الأهلي

أكد صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي أن الجهاز الفني للفريق سوف يواصل خلال لقاء الجونة استراتجيته في الدفع بالصاعدين المتميزين.

ويلتقي الإسماعيلي مع الجونة الإثنين ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المنياوي في تصريحات لـFilGoal.com إن لقاء الجونة قد يشهد الدفع بمدحت فقوسة لاعب الفريق بعد انتهاء مشكلته وتوقيع الجزاء المناسب عليه لغيابه عن الانتظام فى التدريبات.

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وتابع المنياوي أن فقوسة لاعب جيد ويتمنى أن يكون عند حسن الظن ويترجم الثقة به إلى أداء داخل الملعب يستفيد منه الفريق مثل زملائه الذين حصلوا على الفرص وتمسكوا بها.

وأنهى مدير الكرة تصريحاته مشيرا إلى سفر الفريق غدا إلى الغردقة بالطائرة وبعد الاستقرار على قائمة الفريق والتي ستضم 18 لاعبا.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 42 نقطة من 32 مباراة، بينما الجونة في المركز الـ 14 برصيد 36 نقطة من 32 مباراة.

ويغيب 4 لاعبين من الدراويش عن مواجهة الجونة بسبب الإصابة أو الإيقاف، وهم: محمود متولي ومصطفى فارس للإصابة، محمد الشامي ومحمد صادق للإيقاف.

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