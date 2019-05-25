سكاي: سيتي يبدأ مفاوضات التجديد مع ساني خلال الأيام المقبلة

يبدو مانشستر سيتي متفاءلا بإمكانية التجديد لجناحه الألماني ليروي ساني خلال الفترة المقبلة.

بايرن ميونيخ أبدى اهتمامه بخدمات ساني وأعلن أولي هونيس رئيس البافاري ذلك صراحة، ومانشستر سيتي يرغب في تأمين استمرار لاعبه الشاب الذي يتبقى عامين في عقده مع الفريق.

وقالت شبكة سكاي سبورتس البريطانية إن مسؤولي السماوي سوف يعقدون جلسات للتجديد مع ممثلي ساني خلال الأيام المقبلة من أجل التوقيع على عقد جديد.

وأوضحت الشبكة أن نادي مانشستر سيتي يبدو متفاءلا بالتجديد للجناح صاحب الـ23 عاما، وسيحاول التوصل لاتفاق مرضي لجميع الأطراف.

وقال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في وقت سابق: "إننا نحاول توقيع العقد الجديد معه منذ فترة وهذا يعني رغبتنا في استمراره معنا".

وأتم "هو ينافس رحيم سترلينج وبيرناردو سيلفا على مكان أساسي والأمر ليس سهلا، لكن إن كنا نريد المنافسة على الرباعية فنحن نحتاج لوجوده هو ورحيم ورياض محرز وبيرناردو فلا يمكن أن ننافس بوجود جناحين فقط".

ساني انضم إلى صفوف سيتي صيف 2016 قادما من شالكه الألماني مقابل 50 مليون يورو.

ومنذ انضمامه إلى صفوف الفريق شارك في 133 مباراة مع الفريق سجل خلالها 39 هدفا وصنع 45.

في الموسم الجاري توج ليروي بالثلاثية المحلية (الدوري وكأس الرابطة وكأس الاتحاد)، بعدما سجل 16 هدفا وصنع 18 في 46 مباراة.

اختر تشكيل مانشستر سيتي المثالي في الموسم الجاري:

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