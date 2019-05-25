تقرير - إيفرتون حدد سعر ريتشارليسون.. و4 كبار يرغبون في ضمه

السبت، 25 مايو 2019 - 12:38

كتب : FilGoal

ريتشارليسون

حدد نادي إيفرتون سعر مهاجمه البرازيلي ريتشارليسون والذي تسعى عدة أندية لضمه من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

ريتشارليسون

النادي : إيفرتون

إيفرتون

وقال التقرير إن إيفرتون سيطلب مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات اللاعب الدولي البرازيلي.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد وبرشلونة يراقبان وضع اللاعب ويستعدان للتحرك لضمه خلال الصيف، في حين أن إنتر ميلان وأتليتكو مدريد أبديا اهتمامهما بضمه كذلك.

أخبار متعلقة

رسميا - سيلعب مع سيلفا مجددا.. إيفرتون يتعاقد مع ريتشارليسون سكاي: هل يكون الأغلى في تاريخ النادي؟ ريتشارليسون يقترب من إيفرتون ميرور: سباق إنجليزي - فرنسي على ضم ريتشارليسون

وألمح التقرير إلى أن ريتشارليسون حاليا يرغب في الاستمرار بالدوري الإنجليزي الممتاز مما قد يمنح يونايتد أفضلية نوعا ما في محاولة ضمه.

صاحب الـ22 عاما انضم إلى إيفرتون قادما من واتفورد في صيف 2018 بمبلغ 35.28 مليون جنيه إسترليني ويمتد تعاقده الحالي مع فريقه حتى صيف 2023.

وشارك ريتشارليسون خلال الموسم الجاري في 38 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 14 هدفا وصنع هدفين آخرين.

اقرأ أيضا:

رئيس الزمالك: يجب اعتبار الأهلي مهزوما أمام المقاولون مثلما حدث لنا ضد المقاصة.. لن نلعب إلا بشرط

مصدران باتحاد الكرة يردان عبر في الجول على الأهلي "المناقشة.. ولماذا رفضتم حل إنهاء الدوري قبل الأمم؟"

"عدم استكمال الدوري حال تأجيل أي مباراة بعد أمم إفريقيا".. 5 قرارات نارية من إدارة الأهلي

بالفيديو – هل يكرر أحداد ما فعله في نهضة بركان من صناعة وليد أزارو؟

يوم حسم الدوري الإيطالي – 4 أندية تتنافس على مقعد دوري الأبطال.. "حسبة برما" للهروب من الهبوط

حكايات في رمضان – ماريو جاردل "لا أستحق أن أكون مثلا أعلى لأي طفل"

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

نرشح لكم

أخر الأخبار

فان دايك: لا نفكر كيف سنتخطى إخفاق الموسم لو خسرنا دوري الأبطال 33 دقيقة | أوروبا
كيمبيس: ميسي بات أنانيا.. ورونالدو عكسه 54 دقيقة | أوروبا
تقرير مغربي: الوداد يشكو جريشة لكاف.. والحكم المصري: قراراتي عادلة ساعة | إفريقيا
فقوسة قد يعود للمشاركة مع الإسماعيلي أمام الجونة ساعة | الدوري المصري
تقرير - يونايتد تواصل مع أتليتكو وممثلي جريزمان لبحث إمكانية ضم اللاعب 2 ساعة | أوروبا
رسميا - توخيل باق مع باريس سان جيرمان حتى 2021 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة 2 القائمة الأولية – محمد صلاح لـ في الجول: تواجد السعيد وسليمان منطقي.. لكن لدي تساؤلات عديدة 3 شاهد – مشجع لـ سيتي يقتحم منطقة الصحفيين بعد نهائي الكأس بسبب "ما تفعلونه لـ صلاح" 4 رئيس الزمالك: مكافأة لكل اللاعبين باستثناء الجهاز الفني.. سأنفجر مما حدث في النهائي

قد ينال إعجابك