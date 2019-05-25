سكاي: تشيلسي يرغب في 130 مليون إسترليني للموافقة على رحيل هازارد

كشفت شبكة سكاي سبورتس البريطانية عن رغبة تشيلسي في الحصول على 130 مليون إسترليني مقابل الاستغناء عن خدمات نجمهم إدين هازارد.

إدين هازارد النادي : تشيلسي تشيلسي

هازارد يتبقى 12 شهرا على نهاية عقده مع البلوز، واسمه ارتبط بشكل كبير بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد.

وسكاي أشارت إلى أن الفريق الملكي يقدر قيمة هازارد بـ100 مليون يورو في ظل أنه يتبقى موسم وحيد في عقده مع النادي اللندني، لكن تشيلسي لا يبدو أنه سيوافق على هذا المبلغ.

وذكرت الشبكة البريطانية أن إدارة تشيلسي لا تشعر بالضغط لبيع هازارد، والمفاوضات بشأن العروض المقدمة للبلجيكي تدار بواسطة مارينا جرانوفسكايا، مديرة النادي.

صاحب الـ28 عاما كشف في منتصف الشهر الجاري عن أنه اتخذ قراره بشأن مستقبله، وأوضح وقتها "أخبرت النادي بقراري قبل عدة أسابيع".

وفي نفس يوم تصريحاته قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن هازارد سينضم إلى ريال مدريد بعد نهائي الدوري الأوروبي مقابل 100 مليون يورو، وأن الاتفاق تم بين الميرينجي واللاعب بشكل رسمي.

إيدين هو أكثر من صنع أهداف هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بـ15 هدفا، أكثر من أي لاعب آخر.

كذلك استطاع هازارد معادلة رقمه في موسم 2014/2015 بأفضل معدل تهديفي له مع تشيلسي بعدما سجل 19 هدفا في مختلف البطولات.

وأنهى تشيلسي موسمه الإنجليزي في المركز الثالث ليضمن رسميا مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل، كذلك يستعد لمواجهة أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي.

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