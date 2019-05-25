أوليفر كان لا يتسامح تحت أي ظرف.. هزم مجموعة من الأطفال في مواجهة خيرية

السبت، 25 مايو 2019 - 01:56

كتب : إسلام أحمد

أوليفر كان

لم يجن الحارس الألماني أوليفر كان سمعته على مستوى العالم من فراغ خلال مسيرة امتدت 21 عاما.

ونشر كتاب "Tor" أي هدف بالألمانية والذي يركز على تاريخ الكرة الألمانية موقفا طريفا لحارس بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني السابق.

ونُشر في الكتاب الذي نقل عنه أحد المغردين عبر "تويتر" موقف للحارس الألماني منه، أن كان شارك في ركلات جزاء أمام أطفال في عمر الـ 9 سنوات من أجل الأعمال الخيرية.

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وأن كل مرة تتلقى شباكه هدفا سيقوم بدفع مقابل مادي للأعمال الخيرية في موقف نبيل منه، لكنه تصدى لها جميعا.

وخاض كان 780 مباراة خلال مسيرته حقق خلالها 8 ألقاب للدوري الألماني وكذلك لقب دوري أبطال أوروبا عام 2001.

وعلى المستوى الدولي شارك في 86 مباراة وحصد وصافة كأس العالم 2002 وجائزة أفضل لاعب وحارس البطولة.

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أوليفر كان

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