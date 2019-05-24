ميسي: محبطون.. الخسارة أمام ليفربول أقسى من نهائي المونديال

شدد ليونيل ميسي نجم برشلونة تمسكه بالاستمرار مع الفريق الإسباني، مشيرا إلى أن خروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لا يزال يحبطه جدا بعد خسارته أمام ليفربول بنتيجة 4-صفر في مباراة الإياب.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وقال قائد الأرجنتين في تصريحات صحفية:"لم أفكر في الرحيل عن برشلونة".

وأضاف "لست المنوط بقول لابد إجراء تغييرات أم لا. كلنا محبطون. لا يمكننا تكرار هذا الخطأ مرة أخرى (الذي ارتكبه الفريق أمام ليفربول). لست نادما على قول إنني سأعيد كأس دوري الأبطال إلى برشلونة، لم أعد بجلبها بل بالمنافسة عليها، لهذا نطلب الصفح لأننا لم نفز بها. كانت مباراة شبيهة بمباراة روما التي خسرناها العام الماضي، استقبلنا هدفا مبكرا، بدأنا نفكر ألا نمر بسيناريو روما مرة أخرى. لازلنا نتعافى مما حدث في ليفربول، كانت خسارة قاسية جدا".

وبالمقارنة بين الخسارة أمام ليفربول وفقدان لقب مونديال 2014 أمام ألمانيا، رد قائد فريق بلاوجرانا "مختلفان تماما. خسارة نهائي كأس العالم كانت مؤلمة جدا، وربما هذه الهزيمة أكثر مرارة لأننا حققنا أسبقية جيدة في مباراة الذهاب".

ويستعد ميسي ورفاقه لمواجهة فالنسيا يوم السبت في نهائي كأس ملك إسبانيا الذي يستضيفه ملعب بينتو فيامارين في مدينة إشبيلية.

وأضاف المهاجم البالغ عمره 31 عاما "علينا الاهتمام بالكأس، نريد الفوز بلقب آخر. إنها مباراة نهائية، لدينا فرصة الفوز بالثنائية وإنهاء الموسم بشكل طيب".

ودافع عن مدربه إرنستو فالفيردي بالقول "صراحة، سمعت أشياء، قيل لي إن انتقادات موجهة للمدرب، لكن صراحة أرى أنه قام بعمل ممتاز".

وتوج برشلونة بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي ويأمل حصد الكأس على حساب فريق الخفافيش.

وأصيب جمهور برشلونة بصدمة بعد الخسارة في أنفيلد بنتيجة 4-صفر رغم تفوقه ذهابا على ليفربول بنتيجة 3-صفر وقالت تقارير إن مناوشات حدثت بين ميسي وجمهور للنادي.

ولم يترك ميسي الفريق الكاتالوني منذ الالتحاق به في 2001 وهو بعمر 14 عاما.

وحقق ميسي 34 لقبا مع فريق بلاوجرانا وهو أكثر من سجل أهدافا في تاريخ النادي بإحرازه 602 هدفا.

وفي نهاية المؤتمر قام صحفي بسؤال ميسي هل يود انضمام أنطوان جريزمان إلى برشلونة فرد الأرجنتيني "لا أريد الحديث عن هذا الأمر".

ولم تتضح الوجهة المقبلة لجريزمان الذي أعلن رحيله عن نادي أتليتكو مدريد الإسباني.

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