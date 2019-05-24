أوبافيمي مارتينز يبحث عن ناد جديد‎

يبحث أوبافيمي مارتينيز المهاجم النيجيري المخضرم عن ناد جديد عقب تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.

أوبافيمي مارتينز النادي :

الدولي النيجيري البالغ 34 عاما سجل 32 هدفا وصنع 9 خلال 59 مباراة بالدوري الصيني بقميص شنجهاي شينوا قبل أن يتعرض للإصابة في أبريل 2018.

وأصبح مارتينيز جاهزا لخوض المباريات مجددا قائلا لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "أشعر بحالة جيدة للعودة ومن المهم أن أظل إيجابيا قبل المرحلة المقبلة".

ونجح مهاجم إنتر الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي في تحقيق لقب كأس الاتحاد الصيني موسم 2017 مع شنجهاي شينوا.

وتعد تلك المرة الأولى التي يصبح فيها النيجيري دون أي ناد منذ عام 2001، إذ تألق بقميص إنتر لينتقل لجيوش المدينة في إنجلترا عام 2006.

من ثم ارتدى قميص برمنجهام سيتي عام 2011 والذي قاده لتحقيق لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب أرسنال وهو اللقب الأول منذ عام 1963.

كما خاض الدولي النيجيري، الذي لعب آخر مباراة مع منتخب بلاده عام 2013، عدة تجارب في ألمانيا وروسيا وإسبانيا.

اقرأ أيضا:

حازم إمام لـ في الجول: سأحضر نهائي الكونفدرالية لدعم الزمالك

قائمة الزمالك - عودة بوطيب وتواجد عنتر وجنش وأحداد أمام نهضة بركان

مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الحل الأقرب لأزمة مؤجلات الدوري

خبر في الجول – اقتراحان في اجتماع "لجنة حل أزمة الدوري".. وطلب للمنتخب

شوبير: نحدد موعد نهاية الدوري قريبا.. وكأس مصر لن تلغى