يرى نادر شوقي ريس مجلس إدارة شركة "11 إليفين" التي تدير نشاط فريق الجونة، بأنه لا يرى نفسه طرفا في أزمة المؤجلات.

وقال نادر شوقي في تصريحات لـFilGoal.com: "لم نحضر اجتماع الأندية لمناقشة أزمة المؤجلات، لأننا لا نرى أنفسنا طرفا في تلك المشكلة من الأساس".

وأضاف "من الأفضل لفريقي إنهاء مبارياته قبل الأمم الإفريقية، ولكنني ملتزم في الوقت ذاته بجدول الدوري المعلن عنه والمتفق عليه منذ فترة ".

شوقي أتبع "لا توجد لدي مشاكل في تحديد أي مواعيد للدوري، لكن اندهاشي فقط من ظهور هذا الكم من الاعتراضات الآن وبعد مرور 33 جولة ولا يتبقى سوى جولة أخيرة".

وأتم "كان من الأحرى أن تسجل الأندية هذه الاعتراضات منذ أن تم الإعلان عن جدول الدوري".

ماذا حدث؟

دعا أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة لاجتماع للأندية مع "لجنة حل أزمة الدوري" وحضر الأهلي وبتروجت وحرس الحدود.

كما تواجد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، وكل من حازم إمام ومجدي عبد الغني وسيف زاهر أعضاء اتحاد الكرة.

ولم يحضر أي مندوب من الزمالك لاعتراض رئيسه في وقت سابق على فكرة الاجتماع.

وحسبما علم FilGoal.com فقد طُرح مقترحين خلال الاجتماع، أولهما هو طلب تأخير معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس أمم إفريقيا لعدة أيام كي تتاح الفرصة للعب أكبر عدد ممكن من مباريات الدوري.

أما المقترح الثاني فهو حصول الأهلي والزمالك على موافقة من منتخب مصر بتأجيل انضمام لاعبيهم لمعسكر الفراعنة ليخوضوا أكبر عدد من مباريات الدوري قبل كأس الأمم.

ويتبقى مباراتان للأهلي في الدوري أمام المقاولون العرب والقمة أمام الزمالك.

ويتبقى للزمالك في الدوري خمس مباريات هي الأهلي والإسماعيلي والإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة بعدما خاض 32 مباراة.

أما الزمالك فيحتل المركز الثالث برصيد 66 نقطة بعدما خاض 29 مباراة.

ويبدأ معسكر منتخب مصر في السادس من شهر يونيو المقبل استعدادا للقاء زيمبابوي في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا في الـ21 من الشهر ذاته.

يذكر أن منتخب مصر سيلاقي كذلك تنزانيا وغينيا وديا في الـ13 و16 من شهر يونيو كذلك.

ويضم منتخب مصر من الأهلي كل من محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن.

ومن الزمالك يضم كل من محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وطارق حامد.

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