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إيقافات وإصابات في صفوف الإسماعيلي بعد مواجهة الأهلي
الخميس، 23 مايو 2019 - 15:40
كتب :
ياسر الشريف
هدف كريم بامبو مع الإسماعيلي أمام الأهلي
محمود متولي
الإسماعيلي
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