تشامبرلين يتحدث عن فيديو صلاح الكوميدي

View this post on Instagram

قلبي وهو نائم⁦☹️⁩💜 . . . . . . . #liverpoolfc #lfc #liverpool #weareliverpool #tb #m #repost #love #❤️ #smile #best #happy #footballer #football #liverpoolfc #king #ynwa #championsleague #جيش_الغالي #تفاعل #لايك #اكسبلور_2020 #فولو #اكسبلور_فولو #legend #2019 #100 #1 #follow#دوري_ابطال_اوروبا #فولو_مي @mosalah