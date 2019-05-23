تشامبرلين يتحدث عن فيديو صلاح الكوميدي

تحدث أليكس أوكسلاد تشامبرلين لاعب وسط ليفربول عن مقطع الفيديو الطريف الذي نشره لزميله محمد صلاح أثناء رحلة الفريق لإٍسبانيا استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول مع توتنام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو المقبل بمدريد.

وقال تشامبرلين عن مقطع الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد كان الأمر بمثابة تذكرة مجانية لي عندما افترش صلاح الأرض خلفي ليحاول النوم".

بدأت رحلة ليفربول لإسبانيا بأسلوب فكاهي عندما نشر تشامبرلين لقطات على حسابه الشخصي على انستجرام لصلاح وهو نائم على أرضية الطائرة خلف مقعده.

وأضاف تشامبرلين في تصريحات لموقع ناديه: "لقد أعطاني صلاح الفرصة لشغل وقتي خلال الرحلة التي استغرقت ساعتين ونصف عندما جلس خلفي".

وواصل "أنا أحد الأشخاص الذين يتحركون كثيرا في غرفة تبديل الملابس مع اللاعبين، لكنني على الأرجح الشخص الذي يضع المواقف اللطيفة على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأردف "ربما يكون أندي روبرتسون هو الأكثر حيوية، لكنه ليس نشطًا على حسابه الشخصي عبر انستجرام".

وأوضح تشامبرلين "لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين وهذه الروح هي التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم".

طالع أيضا

رسميا – الفيفا يعلن إقامة كأس العالم 2022 بـ32 فريقا

بيان جديد من بتروجت ردا على اتحاد الكرة: لن نواجه المقاولون إلا في حالة واحدة

القائمة الأولية – محمد صلاح لـ في الجول: تواجد السعيد وسليمان منطقي.. لكن لدي تساؤلات عديدة

الأهلي في بيان: الخطيب يجتمع بعبد الحفيظ لمناقشة مواعيد الجولات الأخيرة من الدوري

شوبير: اتحاد الكرة أول من خالف النظام في جدول الدوري "المسابقة تدار بالتليفونات"

بين اعتزال وإصابات واستبعاد فني.. كيف تغيرت قائمة مصر منذ كأس العالم