إنتر يسعى لتدعيم هجومه بـ لوكاكو

يسعى نادي إنتر إلى تدعيم هجومه للموسم المقبل بضم روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد.

وتشير التقارير إلى اقتراب إنتر من الإعلان الرسمي عن تولي أنطونيو كونتي قيادة الفريق الفنية.

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس فـ لوكاكو يأتي على قائمة طلبات كونتي لتدعيم صفوف إنتر.

وكان قد ارتبط اسم لوكاكو الأشهر الماضية بالانتقال إلى إنتر ليحل بدلا من ماورو إيكاردي الذي دخل في خلافات مع الجهاز الفني وإدارة النادي الإيطالي.

وفي تصريحات سابقة لم يخف لوكاكو رغبته في اللعب في إيطاليا يوما ما.

وفي نفس السياق أوضحت شبكة سكاي سبورتس أن لوكاكو ليس الرغبة الوحيدة لكونتي الذي يريد أيضا ضم فيكتور موسيس جناح تشيلسي المعار لفريق فناربخشة التركي.

وانتقل موسيس إلى فريقه التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم بداية من يناير الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ إنتر مفاوضاته مع النادي التركي للحصول على خدمات اللاعب مع بداية الموسم المقبل.

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