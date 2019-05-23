سبورت: سيليسين أتم اتفاقه مع بنفيكا.. ومرشحان لخلافته في برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن اسمين ربما يخلفان ياسبر سيليسين الحارس الهولندي البديل في نادي برشلونة.

وحسب صحيفة "سبورت" فإن ياسبر سيليسين أتم اتفاقه مع بنفيكا بالفعل للانتقال إلى الفريق البرتغالي خلال الصيف الجاري، ولا يتبقى سوى اتفاق الناديان.

الصحيفة كشفت عن اسمين مرشحان للانضمام إلى برشلونة لخلافة سيليسين، وهما يان سومر الحارس السويسري لبروسيا مونشنجلادبخ، أو كوين كاستيليز الحارس البلجيكي لفريق فولفسبورج الألماني.

برشلونة بصدد مواجهة فالنسيا يوم السبت المقبل في نهائي كأس ملك إسبانيا. مباراة سيخوضها سيليسين في ظل إصابة تير شتيجن الحارس الألماني الأساسية، وربما تكون الأخيرة للحارس الهولندي مع الفريق الكتالوني.

وفاز برشلونة هذا الموسم بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، فيما ودع نهائي دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي، على أن يلاقي فالنسيا في نهائي الكأس.

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