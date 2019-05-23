سبورت: سيليسين أتم اتفاقه مع بنفيكا.. ومرشحان لخلافته في برشلونة

الخميس، 23 مايو 2019 - 10:46

كتب : FilGoal

سيليسين - برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن اسمين ربما يخلفان ياسبر سيليسين الحارس الهولندي البديل في نادي برشلونة.

وحسب صحيفة "سبورت" فإن ياسبر سيليسين أتم اتفاقه مع بنفيكا بالفعل للانتقال إلى الفريق البرتغالي خلال الصيف الجاري، ولا يتبقى سوى اتفاق الناديان.

الصحيفة كشفت عن اسمين مرشحان للانضمام إلى برشلونة لخلافة سيليسين، وهما يان سومر الحارس السويسري لبروسيا مونشنجلادبخ، أو كوين كاستيليز الحارس البلجيكي لفريق فولفسبورج الألماني.

أخبار متعلقة

راكيتيتش: لم أفكر في ترك برشلونة.. أتفهم الشائعات سكاي: رغم اهتمام يونايتد وليفربول.. دي ليخت إلى برشلونة برشلونة يعلن عودة لاعبه بعد قضاء ليلته في المستشفى لاعب برشلونة يتعرض لإصابة في الرأس ويقضي ليلته في المستشفى

برشلونة بصدد مواجهة فالنسيا يوم السبت المقبل في نهائي كأس ملك إسبانيا. مباراة سيخوضها سيليسين في ظل إصابة تير شتيجن الحارس الألماني الأساسية، وربما تكون الأخيرة للحارس الهولندي مع الفريق الكتالوني.

وفاز برشلونة هذا الموسم بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، فيما ودع نهائي دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي، على أن يلاقي فالنسيا في نهائي الكأس.

طالع أيضا

رسميا – الفيفا يعلن إقامة كأس العالم 2022 بـ32 فريقا

بيان جديد من بتروجت ردا على اتحاد الكرة: لن نواجه المقاولون إلا في حالة واحدة

القائمة الأولية – محمد صلاح لـ في الجول: تواجد السعيد وسليمان منطقي.. لكن لدي تساؤلات عديدة

الأهلي في بيان: الخطيب يجتمع بعبد الحفيظ لمناقشة مواعيد الجولات الأخيرة من الدوري

شوبير: اتحاد الكرة أول من خالف النظام في جدول الدوري "المسابقة تدار بالتليفونات"

بين اعتزال وإصابات واستبعاد فني.. كيف تغيرت قائمة مصر منذ كأس العالم

برشلونة فالنسيا ياسبر سيليسين

نرشح لكم

أخر الأخبار

ميرور: لوكاكو يخشى فشل انتقاله إلى إنتر.. سولشاير أبلغه بعدم حاجته له ولكن 6 دقيقة | أوروبا
لودوفيت ريس.. صفقة برشلونة الجديدة بين مهارة بوسكتيس وقوة كانتي‎ 21 دقيقة | أوروبا
حكايات في رمضان – "لست ملاكا أو شيطانا.. أنا أدريان موتو" 23 دقيقة | حكايات في الجول
حوار – عامر حسين لأندية الدوري: لماذا تعترضون الآن بعد الاتفاق؟.. ورسالة للداخلية وبتروجت 32 دقيقة | الدوري المصري
طلعت يوسف لـ في الجول: لن استمر مدربا لـ الاتحاد حال تأجيل لقاء سموحة لما بعد أمم إفريقيا 35 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: مورينيو لن يدرب يوفنتوس رغم دعم كريستيانو رونالدو ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة 2 وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة 3 شاهد – مشجع لـ سيتي يقتحم منطقة الصحفيين بعد نهائي الكأس بسبب "ما تفعلونه لـ صلاح" 4 القائمة الأولية – محمد صلاح لـ في الجول: تواجد السعيد وسليمان منطقي.. لكن لدي تساؤلات عديدة

قد ينال إعجابك