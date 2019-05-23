الملاعب ونظام البطولة والظهور المصري.. كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للشباب 2019‎

تُستهل النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم للشباب تحت 20 عاما والمقامة في بولندا مشوارها بخوض 4 مباريات.

وتبدأ البطولة اليوم الخميس وتنتهي فعاليتها في الخامس عشر من يونيو المقبل.

البطولة التي أقيمت لأول مرة عام 1977 بتونس، تقام للمرة الخامسة في أوروبا ولأول مرة منذ نسخة 2013 التي لُعبت في تركيا.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز الأرقام ومنتخبات وملاعب البطولة التي تضم 24 منتخبا.

نظام البطولة

تضم البطولة 24 منتخبا مقسمة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات حيث يتأهل أول وثاني الترتيب إلى دور ثمن النهائي، ومن ثم يتأهل أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث ليكتمل عدد المتأهلين إلى 16، على أن تبدأ بعد ذلك من مرحلة خروج المغلوب.

وحال تعادل منتخبين في عدد النقاط يكون الفيصل فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة، ثم نتيجة المواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف بين الفرق المتنافسة ثم عدد الأهداف المسجلة بين الفرق المتنافسة وحال التعادل في كل ذلك يتم اللجوء إلى قوانين اللعب النظيف، وأخيرا قرعة لتحديد هوية المتأهل.

تضم البطولة 6 منتخبات أوروبية، و4 من كل من إفريقيا ومثلها من آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ومنتخبان من أوقيانوسيا (قارة أستراليا) ليصبح العدد 24 منتخبا.

حامل اللقب

للنسخة السادسة على التوالي يفشل حامل اللقب في الدفاع عن لقبه في النسخة التالية، وتلك المرة فشل منتخب إنجلترا الذي حقق لقب النسخة الماضية 2017، في التأهل بعدما خسر في الملحق أمام النرويج.

وتعد الأرجنتين الأكثر تتويجا باللقب برصيد 6 ألقاب يليها البرازيل 5 ألقاب، ثم البرتغال وصربيا وفي حوزة كل منهما لقبين، ولقب لكل من غانا وإسبانيا والاتحاد السوفيتي وإنجلترا وألمانيا الغربية وفرنسا.

ويتواصل غياب المنتخب البرازيلي عن المشاركة للنسخة الثانية على التوالي والثالثة من آخر 4 نسخ لكنها تظل الأكثر ظهورا برصيد 18 مرة من أصل 22 منها 16 بشكل متتالي.

الإنجازات العربية

تضم البطولة الحالية منتخبا السعودية وقطر، فيقع الأخضر في المجموعة الخامسة رفقة بنما ومالي وفرنسا، فيما يتواجد العنابي بالمجموعة الرابعة مع نيجيريا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

أقيمت البطولة سابقا على الأراضي العربية في 5 مناسبات آخرها البطولة التي استضافتها مصر عام 2009، البداية بتونس بالنسخة الأولى عام 1977، ثم السعودية نسخة 1989، قطر 1995، الإمارات 2003.

أفضل الإنجازات العربية، هي احتلال قطر المركز الثاني في نسخة 1981، ومصر المركز الثالث بنسخة 2001، المغرب المركز الرابع في 2005، والعراق المركز الرابع في 2013.

الإماراتي إسماعيل مطر هو العربي الوحيد الذي حقق جائزة أفضل لاعب في بطولة 2003، بينما تواجد العراقي حسين سعيد والمصري طاهر أبو زيد في المركز الثاني بترتيب هدافي المسابقة بنسختي 1977 و1981 على الترتيب.

الملاعب

على عكس المعتاد لا تقام البطولة في المدن الكبرى ببولندا، خاصة العاصمة وارسو وكراكو وبوزنان وجادنسك، لتقام في مدن أصغر وملاعب تحمل 20 ألفا مشجعا من أجل ضمان تواجد جماهيري كثيف في 6 مدن مختلفة.

بيلسكو بياوا – ملعب البلدية ويتسع إلى 15076 متفرجا. مدينة

مدينة بيدجوز – ملعب دزيزواف كيكشوفياك ويتسع إلى 20247 متفرجا هو الملعب الأكبر في البطولة.

مدينة جدينيا – ملعب جوسير ويتسع إلى 15139 متفرجا.

مدينة لودز – ملعب زفدزيفا ويتسع إلى 18008 متفرجا وتقام عليه المباراة الافتتاحية والنهائية.

مدينة لوبلين – ملعب أرينا لوبلين ويتسع إلى 15500 متفرجا.

مدينة تيشي – ملعب بلدية تيشي ويتسع إلى 15600 متفرجا.

شعار وتميمة البطولة

بالتزامن مع مرور 100 عاما على إنشاء الاتحاد البولندي لكرة القدم واستضافة أول بطولة تابعة للفيفا، يتميز شعار البطولة بوجود "وردة الزعفران" وهي التي تزهر في فصل الربيع ببولندا ليتم رسمها بألوان العلم البولندي لترمز إلى الوجوه الجديدة.

البيسون البولندي سيكون تميمة البطولة الرسمية وتسمى "ماني" ويمتاز بتواجد شعر طويل خشن على رقبة هذا الحيوان.

تواجد مصري

يغيب المنتخب المصري عن المشاركة للنسخة الثالثة على التوالي، بعد مشاركة أخيرة في 2013 انتهت بالتوديع من دور المجموعات، حيث تمتلك مصر 8 مشاركات أفضلها في 2001 بالحلول ثالثا.

رغم الغياب المصري عن المشاركة بالمنتخب، إلا أنه تواجد محمود أبو الرجال حكما للراية وكذلك جهاد جريشة حكما لتقنية الفيديو.

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