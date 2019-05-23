دونجا: كنا الأفضل لكنني أهدرت ثلاث فرص مؤكدة أمام الأهلي

يرى محمود عبد العاطي "دونجا" لاعب وسط الإسماعيلي أن فريقه كان الأفضل في مباراته أمام الأهلي.

الإسماعيلي تعادل مع الأهلي بهدف لكل فريق، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 لبطولة الدوري.

وقال دونجا في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "كنا الأفضل أمام الأهلي وأتيحت لنا بعض الفرص الخطرة، حتى أنني أهدرت بنفسي ثلاث فرص محققة".

وأضاف "دخلنا اللقاء وهدفنا الفوز وليس التعادل، وهذا ما ترجمه اللاعبين في الملعب من أداء".

لاعب الزمالك المعار أتم "وقعت عقودا جديدة مع الإسماعيلي الفريق الكبير في الكرة المصرية، أما مسألة انتقالي بشكل نهائي، فيحددها مسؤولي الناديين معا بعد نهاية الموسم".

دونجا انضم للإسماعيلي خلال فترة الانتقالات يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 23 مباراة بمختلف البطولات مع الزمالك والإسماعيلي، سجل فيهم هدفا واحدا.

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