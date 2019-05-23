كواليس جديدة يكشفها كمال درويش في صفقة انتقال التوأمين من الأهلي إلى الزمالك

كشف كمال درويش الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، كواليس انتقال التوأم حسام وإبراهيم حسن إلى القلعة البيضاء، قادما من النادي الأهلي في 2000.

وقال كمال درويش في تصريحات لقناة أون سبورت: "أحد الصحفيين- لن أذكر اسمه منعا للمشاكل- أبلغني بأن الثنائي سيرحل عن النادي الأهلي، فما رأيك في ضمه؟ قلت له أوافق بكل تأكيد على أن يأتي إلى منزلي".

وأضاف "كنت أسكن بجوار منزل النبوي إسماعيل -وزير الداخلية الأسبق -، ولذلك كانت المنطقة مؤمنة بشدة، ورغم أنهما جاءا في الثانية صباحا، إلا أن الأمر انكشف ووجدت الجميع يتحدث في اليوم التالي".

رئيس الزمالك الأسبق أتبع "في اليوم التالي علمت أن الأهلي عرض توفير كل طلباتهما من أجل التجديد وعدم الانضمام إلى الزمالك، لكنهما التزما بكلمتهما معي وقررا الانضمام للزمالك".

درويش استرسل "أنا رجل فني بالأساس، وبالتالي كنت أعلم أن حسام وإبراهيم حسن يملكان الروح القتالية التي يحتاجها الزمالك، وبالتالي سيكون انضمامهما لنا إضافة كبيرة، وهذا ما تحقق بالفعل".

وأتم "كنت أرفض تمويل أي طرف خارجي لصفقات الزمالك، ولو كنت أوافق على هذا المبدأ لكان انضم محمد أبو تريكة للزمالك. حسام حسن حصل على نصف مليون جنيه وكذلك إبراهيم، ولم يكن يوجد أي لاعب في الفريق وقتها يحصل على هذا المبلغ باستثناء حازم إمام".

حسام وإبراهيم حسن لعبا لنادي الزمالك لأربعة مواسم منذ عام 2000 وحتى 2004، وقد حصدا في تلك الفترة لقب الدوري ثلاث مرات، وكأس مصر مرة واحدة، بجانب كأس السوبر المصري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرة، وكأس السوبر الإفريقي مرة والبطولة العربية مرة، والسوبر المصري السعودي مرة.

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