الطويلة: الدوري افتقد للعدالة.. وسوء الحظ حرمنا من استمرار أحد أفضل مدربي أوروبا

أبدى محمد الطويلة رئيس نادي النجوم قناعته بمسيرة الفريق هذا الموسم رغم هبوطه للدرجة الثانية.

وصرح الطويلة عبر قناة "أون سبورت" قائلا: "التجربة جيدة وراض عنها بشكل معقول، الموسم كان صعبا على 15 فريقا من أصل 18 وكانت هناك منافسة شرسة في الدور الثاني في ظل مسابقة غير منتظمة".

وتابع "أشكر رئيس لجنة المسابقات على ما بذله حتى الآن، إلا أن بطولة الدوري افتقدت لتكافؤ الفرص والعدالة والتحكيم والملاعب، ونتمنى أن نعود للدوري الممتاز في أسرع وقت".

وأكد الطويلة "بالطبع قلة الخبرة أحد أسباب الهبوط، كما أن هناك أخطاء للإدارة وسوء حظ، لقد تعاقدنا في بداية الموسم مع مدرب اعتبره من أفضل مدربي أوروبا ولكن الظروف شاءت أن يرحل بعد 3 مباريات لأسباب أسرية، بعدما حققنا نتائج جيدة بالفوز على الزمالك والتعادل مع المصري".

وأتم محمد الطويلة "أحمد سامي مدرب مميز، وأخطأنا خطأ كبيرا، فلم نحسن اختيارنا في آخر 7 مباريات، هذا خطأ الإدارة، لدينا أكثر من 7 لاعبين مستواهم لا يقل عن مستوى لاعبي الدوري، وكان لابد من منح الفرصة للعناصر الشابة، وإلا من أين سيكتسبوا الخبرة؟".

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