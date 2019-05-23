البدري: ما حققه بيراميدز إنجاز.. والتكهن ببطل الدوري صعب

يرى حسام البدري رئيس إدارة الكرة في نادي بيراميدز أن ما حققه الفريق هذا الموسم، وتواجده ضمن ثلاثي المقدمة ببطولة الدوري المصري يعد إنجازا.

وصرح البدري عبر قناة أون سبورت "تجربة بيراميدز هذا الموسم بها إيجابيات عديدة وظهور الفريق بهذا الشكل نجاح للمنظومة بأكلمها التي اجتهدت في فترة زمنية قليلة".

وأضاف "ما حققه بيراميدز إنجازا قياسا بعمر تكوين الفريق، وكذلك إضافة للكرة المصرية بدليل انضمام 5 لاعبين إلى قائمة المنتخب التي تستعد لكأس أمم إفريقيا".

وأشار إلى أن "منظومة متنوعة بشكل مميز جدا، نفكر الآن في المستقبل والموسم الجديد باجتماعات مكثفة لتحديد أهدافنا بعد المشاركة في بطولة إفريقية، سيكون هناك إضافات والجديد أفضل، متفائل بذلك، وأهدافنا تضاعفت محليا وقاريا ونتمنى التوفيق في خياراتنا".

وعن توقعاته لبطل الدوري هذا الموسم، رد حسام البدري "التكهن ببطل المسابقة صعب، بعدما تابعنا لقاء الأهلي والإسماعيلي، والزمالك تتبقى له مباريات وأتمنى له التوفيق في نهائي الكونفدرالية".

وأتم تصريحاته "أنا أهلاوي، وأتمنى بالطبع فوز الأهلي بالدوري، لكن في ظل تبقي مباريات حاسمة، لا يمكن توقع ما سيحدث".

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