مدرب الإسماعيلي: استغللنا الضغط الذي يمر به الأهلي.. ونلعب لصالح أنفسنا

يرى محمود جابر، المدير الفني للإسماعيلي، أن فريقه نجح في استغلال الضغط الذي يتعرض له الأهلي بالآونة الاخيرة لتحقيق لقب الدوري، بعد التعادل 1-1 في مباراة مؤجلة من الجولة 18.

وقال جابر لمحطة "نايل سبورت": "هناك تطور في أدائنا ومستوانا بالفترة الأخيرة، وهذا ظهر في النتائج خلال آخر 3 مباريات".

وأوضح "الأداء ليس أفضل ما نتمناه ونسعى للمزيد، نريد تحسين ترتيبنا قبل نهاية المسابقة. الإسماعيلي لا يجب أن يكون في الموقف الحالي".

وأشار "لعبنا بشكل متوازن وخلقنا أكثر من فرصة، واستغللنا الضغط الذي يتعرض له الاهلي. سنواجه الجونة الجولة المقبلة وسنحاول الانتصار للاقتراب من المركز السادس".

وعن سر تبديلاته التي رجحت كفة فريقه، أجاب "الأهلي يهاجم من ناحية (علي) معلول باستمرار وحاولنا إغلاق تلك الجبهة ونقلنا محمد صادق إليها قبل أن يشارك عبد الرحمن مجدي ويساعدنا في الحفاظ على الاستحواذ".

وعن إن كان هذا التعادل يسعد جمهوري الإسماعيلي والزمالك - منافس الأهلي على اللقب - أتم "الإسماعيلي يلعب لصالح نفسه وما يهمنا إرضاء جمهوره بعد فترة من الهزائم، ونتمنى تقديم أداء يرضي الجميع في الفترة المقبلة".





































































































































































































































































بعد خمس انتصارات متتالية تعثر الأهلي في الدوري للمرة الأولى منذ الهزيمة من بيراميدز.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 74 نقطة ليواصل بهم تصدره للدوري بعدما خاض 32 مباراة.

ويبتعد الأهلي عن ملاحقه الزمالك الذي يحتل المركز الثالث بثماني نقاط وللفريق الأبيض ثلاث مباريات مؤجلة.

أما الإسماعيلي فوصل رصيده إلى 42 نقطة يحتل بهم المركز السابع بعدما خاض 32 مباراة.

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