دياز: قرار استبعاد علي جبر من المنتخب ظالم.. وجلسة لبحث مستقبلي مع بيراميدز

وصف رامون دياز المدير الفني الأرجنتيني لنادي بيراميدز قرار استبعاد علي جبر من قائمة منتخب بالظالم مبديا سعادته بتواجد 5 لاعبين في صفوف الفراعنة.

وحقق بيراميدز الفوز بثنائية دون رد ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري ليعزز مقعده في المركز الثاني.

وقال المدير الفني الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: "المباراة في مجملها لصالح فريقنا، انتشرنا في الملعب بشكل جيد وسجلنا هدفين، مباراة اليوم أفضل كثيرا من المباريات الثلاثة الأخيرة التي انتهت بالتعادل".

وعلق الأرجنتيني على تواجد 5 من لاعبي بيراميدز في القائمة الأولية للمنتخب الوطني لكأس الأمم الإفريقية مواصلا "هذا أمر نفتخر به بشدة وهو الفريق الوحيد الذي يتواجد بهذا العدد".

ويرى دياز أن استبعاد المدافع علي جبر من القائمة قرار ظالم "علي جبر ُظلم بعدم اختياره لأنه لاعب دولي ويستحق التواجد مع المنتخب".

وتابع الأرجنتيني "نحاول انهاء الموسم الحالي بصورة أفضل وتعويض النقاط الضائعة الماضية ونتمنى المركز الثاني رغم صعوبة الأمر ولكن لن نتنازل عن الفوز على حرس الحدود في الجولة الأخيرة للاحتفاظ بمركز جيد في الدوري وبعدد نقاط كبير".

واستكمل حديثه "بيراميدز كان منافس قوي في الأشواط الأخيرة من الدوري ولكن ينقصه الوقت ومع مرور الوقت والموسم المقبل ويجب أن نبني على ما قدمه في الموسم الحالي لنفوز بلقب الموسم المقبل".

واستدرك قائلا: "لم يكن لدي الوقت حتى أقدم أفضل ما لدي ورغم ذلك فزنا على الأهلي والزمالك ولكن الوقت لم يكن معنا".

وأتم عن مستقبله مع بيراميدز "عقدي ينتهي بنهاية شهر يوليو وبعد ذلك لكل حادث حديث وسيكون هناك جلسة مع الإدارة لتحديد إمكانية الاستمرار من عدمه".

ورفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني من 33 مباراة.

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