مدرب النجوم: أطالب اتحاد الكرة بالتدخل في اختيارات أجيري.. الشعب لن يقبل خسارة لقب إفريقيا

طلب رمضان السيد المدير الفني للنجوم من مجلس إدارة اتحاد الكرة التدخل في اختيارات خافيير أجيري مدرب منتخب مصر للقائمة المستدعاة للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال رمضان السيد في المؤتمر الصحفي الذي تلى مواجهة فريقه مع بيراميدز: "اتحاد الكرة لا يحاسب المدرب ومقصر في التعامل معه".

وواصل "اختياراته بها الكثير من التحفظ وهناك لاعبين لا يلعبون مع أنديتهم ورغم ذلك تم اختيارهم".

وأضاف "أطالب اتحاد الكرة بالتدخل السريع لتصحيح اختيارات أجيري وتصحيحها لأن الشعب المصري لن يقبل خسارة كأس أمم إفريقيا".

وأكمل "استبعاد عبد الله جمعة أكبر ظلم ويجب أن يكون أساسيا في المنتخب واستبعاد أحمد أبو الفتوح من القائمة أمر ضروري".

وشدد "أجيري يدرب منتخب مصر الكبير ويجب التدخل فورا لإنقاذ الموقف".

وعن الهزيمة من بيراميدز في الجولة 33 من الدوري يوم الأربعاء قال: "بيراميدز خطفنا في أول 20 دقيقة وكنا أفضل بعد ذلك بكثير".

وواصل "للأسف تأكد هبوطنا بعد ثاني مباراة لي مع الفريق ورغم ذلك قدمنا مباريات قوية ولا نستحق هذه المكانة".

وأكمل "أنا مستمر في الموسم المقبل مع الفريق في الدرجة الثانية للعمل على الصعود مرة أخرى والهبوط يتحمل مسؤوليته الإدارة واللاعبين والأجهزة الفنية وعدم دعم الفريق بلاعبين أصحاب خبرات".

وأتم "بدأت مرحلة البناء بالفعل للموسم المقبل وسنعمل على ضم ثمانية لاعبين فالمنافسة صعب جدا في الدرجة الثانية من أجل التأهل للدوري الممتاز".

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