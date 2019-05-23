بامبو: لم احتفل بهدفي في الأهلي احتراما لزملائي

كشف كريم أحمد "بامبو" مهاجم الإسماعيلي عن سبب عدم احتفاله بهدفه في شباك الأهلي بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله ضمن مباراة مؤجلة من الجولة 18 في الدوري الممتاز.

وقال بامبو عقب المباراة: "الأهلي بيتي ولهذا رفضت الاحتفال احتراما لزملائي، الحمد لله على الهدف. المباراة كانت جيدة وأهدرنا العديد من الفرص".

وأضاف لـ"نايل سبورت" "نواجه سوء توفيق هذا الموسم وغير راضين عما وصلنا له، من المفترض تواجدنا في المربع الذهبي، لم نقصر في شيء وما حدث عكس إرادتنا".

وأتم "تسجيل الهدف وأنا مصاب؟ كنت أعاني من شد في السمانة ونجحت في التسجيل بتوفيق من الله، كنت أرغب في تقديم أداء جيد وربنا وفقني على مجهودي".





































































































































































































































































بعد خمس انتصارات متتالية تعثر الأهلي في الدوري للمرة الأولى منذ الهزيمة من بيراميدز.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 74 نقطة ليواصل بهم تصدره للدوري بعدما خاض 32 مباراة.

ويبتعد الأهلي عن ملاحقه الزمالك الذي يحتل المركز الثالث بثماني نقاط وللفريق الأبيض ثلاث مباريات مؤجلة.

أما الإسماعيلي فوصل رصيده إلى 42 نقطة يحتل بهم المركز السابع بعدما خاض 32 مباراة.

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