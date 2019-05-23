بامبو يُخمد نيران المارد.. الأهلي والإسماعيلي يتعادلان

بعد خمسة انتصارات متتالية تعثر الأهلي في الدوري للمرة الأولى منذ الهزيمة من بيراميدز وذلك عقب التعادل مع الإسماعيلي إيجابيا بهدف لمثله.

واستضاف الإسماعيلي منافسه الأهلي اليوم الأربعاء في ملعب برج العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 18 من الدوري.

افتتح وليد أزارو أهداف المباراة في الدقيقة 73.

وأدرك كريم بامبو التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 84.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 74 نقطة ليواصل بهم تصدره للدوري بعدما خاض 32 مباراة.

ويبتعد الأهلي عن ملاحقه الزمالك الذي يحتل المركز الثالث بثماني نقاط وللفريق الأبيض ثلاث مباريات مؤجلة.

أما الإسماعيلي فوصل رصيده إلى 42 نقطة يحتل بهم المركز السابع بعدما خاض 32 مباراة.

شوط الفرص

بدأ الشوط بمحاولات من كلا الفريقين للسيطرة على أحداث المباراة لكن دون خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة السادسة تصدى محمد فوزي لعرضية علي معلول وارتدت الكرة إلى حسين الشحات الذي سدد ولكن محمود متولي أبعد الكرة قبل أن تسكن الشباك.

ورد الإسماعيلي بتسديدة قوية من دونجا تصدى لها محمد الشناوي على مرتين.

وفي الدقيقة 20 أجرى الإسماعيلي التبديل الأول له بمشاركة محمد هاشم بدلا من محمود متولي بسبب إصابة الأخيرة.

وبعد دقيقة واحدة راوغ محمد صادق كل من ياسر إبراهيم وأيمن أشرف بطريقة رائعة لكن محمد الشناوي خرج من مرماه وتصدى لتسديدته.

وكاد الأهلي يسجل هدفا في الدقيقة الأخيرة من الدوري بعدما تصدى محمد فوزي لتسديدة وليد سليمان وارتدت الكرة إلى رمضان صبحي الذي سدد هو الآخر لكن باهر المحمدي شتت الكرة برأسه.

بامبو يُخمد هجوم الأهلي

مع بداية الشوط الثاني تراجع الإسماعيلي للخلف واعتمد على المرتدات وسط سيطرة للأهلي على مجريات المباراة في ظل بحثه عن هدف التقدم.

وفي الدقيقة 67 كاد كريم بامبو يسجل هدفا للدراويش لكن الشناوي تصدى له.

عقب ست دقائق أرسل صالح جمعة تمريرة طولية رائعة وحاول أزارو تسديد الكرة بقدمه لكنه فشل ليستغل خروج محمد فوزي من مرماه ويسدد الكرة برأسه في الشباك معلنا عن الهدف الأول للأهلي.

وفي الدقيقة 84 ضرب كريم بامبو مصيدة التسلل وراوغ محمد وسجل في الشباك هدف التعادل للإسماعيلي.

ضغط الأهلي بقوة في الدقائق المتبقية بحثا عن هدف الانتصار لكنه لم يجد طريقا لشباك مرمى محمد فوزي لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.





































































































































































































































































طالع أيضا

رسميا – الفيفا يعلن إقامة كأس العالم 2022 بـ32 فريقا

بيان جديد من بتروجت ردا على اتحاد الكرة: لن نواجه المقاولون إلا في حالة واحدة

القائمة الأولية – محمد صلاح لـ في الجول: تواجد السعيد وسليمان منطقي.. لكن لدي تساؤلات عديدة

الأهلي في بيان: الخطيب يجتمع بعبد الحفيظ لمناقشة مواعيد الجولات الأخيرة من الدوري

شوبير: اتحاد الكرة أول من خالف النظام في جدول الدوري "المسابقة تدار بالتليفونات"

بين اعتزال وإصابات واستبعاد فني.. كيف تغيرت قائمة مصر منذ كأس العالم