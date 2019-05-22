11 دقيقة تكفي بيراميدز للانتصار على النجوم بثنائية

انتصر بيراميدز على نظيره النجوم بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز.

نتيجة المباراة لم تكن لتضيف جديدا على مشوار الفريقين.

بيراميدز ضمن المركز الثالث والمشاركة في الكونفدرالية، والنجوم حسم موقفه بالهبوط إلى الدرجة الأدنى.

و11 دقيقة كانت كافية من أجل أن يحسم الفريق الذي عُرف باسم الأسيوطي سابقا الانتصار لصالحه.

الشباك اهتزت مبكرا مع الدقيقة الثالثة إثر ضربة ركنية ارتقى لها محمد فاروق برأسه ليودعها الشباك.

وبعد مرور 11 دقيقة، وفي الدقيقة 14 تحديدا، أضاف الإكوادوري جون سيفونتي الهدف الثاني من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

استمرت المباراة على تلك النتيجة وتبادل الفريقان إهدار الفرص إذ كانت أخطر كرة للنجوم من جانب صلاح أمين الذي أطلق صاروخية بيمناه مرت بجوار القائم الأيسر للحارس أحمد الشناوي.

قبل أن يطلق عبد الله السعيد قذيفة مماثلة مرت فوق العارضة بعدة سنتيمترات.

رصيد بيراميدز ارتفع إلى 69 نقطة في المركز الثالث الذي حافظ عليه، بينما توقف رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير كما هو.

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