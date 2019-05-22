11 دقيقة تكفي بيراميدز للانتصار على النجوم بثنائية

الأربعاء، 22 مايو 2019 - 23:53

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

انتصر بيراميدز على نظيره النجوم بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز.

نتيجة المباراة لم تكن لتضيف جديدا على مشوار الفريقين.

بيراميدز ضمن المركز الثالث والمشاركة في الكونفدرالية، والنجوم حسم موقفه بالهبوط إلى الدرجة الأدنى.

أخبار متعلقة

مران الزمالك – تدريبات إضافية لكهربا.. مشاركة بوطيب وتواجد النقاز وعمر السعيد خبر في الجول – اختبار طبي.. تحديد الموعد النهائي لمعرفة مصير بوطيب من لقاء بركان بيان جديد من بتروجت ردا على اتحاد الكرة: لن نواجه المقاولون إلا في حالة واحدة

و11 دقيقة كانت كافية من أجل أن يحسم الفريق الذي عُرف باسم الأسيوطي سابقا الانتصار لصالحه.

الشباك اهتزت مبكرا مع الدقيقة الثالثة إثر ضربة ركنية ارتقى لها محمد فاروق برأسه ليودعها الشباك.

وبعد مرور 11 دقيقة، وفي الدقيقة 14 تحديدا، أضاف الإكوادوري جون سيفونتي الهدف الثاني من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

استمرت المباراة على تلك النتيجة وتبادل الفريقان إهدار الفرص إذ كانت أخطر كرة للنجوم من جانب صلاح أمين الذي أطلق صاروخية بيمناه مرت بجوار القائم الأيسر للحارس أحمد الشناوي.

قبل أن يطلق عبد الله السعيد قذيفة مماثلة مرت فوق العارضة بعدة سنتيمترات.

رصيد بيراميدز ارتفع إلى 69 نقطة في المركز الثالث الذي حافظ عليه، بينما توقف رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير كما هو.

طالع أيضا

رسميا – الفيفا يعلن إقامة كأس العالم 2022 بـ32 فريقا

بيان جديد من بتروجت ردا على اتحاد الكرة: لن نواجه المقاولون إلا في حالة واحدة

القائمة الأولية – محمد صلاح لـ في الجول: تواجد السعيد وسليمان منطقي.. لكن لدي تساؤلات عديدة

الأهلي في بيان: الخطيب يجتمع بعبد الحفيظ لمناقشة مواعيد الجولات الأخيرة من الدوري

شوبير: اتحاد الكرة أول من خالف النظام في جدول الدوري "المسابقة تدار بالتليفونات"

بين اعتزال وإصابات واستبعاد فني.. كيف تغيرت قائمة مصر منذ كأس العالم

بيراميدز النجوم الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالصور - روما يكشف عن قميصه للموسم الجديد 58 دقيقة | أوروبا
إيقافات وإصابات في صفوف الإسماعيلي بعد مواجهة الأهلي 58 دقيقة | الدوري المصري
منتخب الجزائر يستعد لأمم إفريقيا بملاقاة بوروندي ومالي ساعة | إفريقيا
منتخب المغرب يستعد لأمم إفريقيا بملاقاة جامبيا وزامبيا ساعة | إفريقيا
كلوب يوضح موقف فيرمينو من المشاركة في نهائي دوري الأبطال 2 ساعة | أوروبا
كلوب: عودة نابي كيتا قبل الوقت المحدد لا تعني مشاركته في نهائي الأبطال 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة 2 وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة 3 شاهد – مشجع لـ سيتي يقتحم منطقة الصحفيين بعد نهائي الكأس بسبب "ما تفعلونه لـ صلاح" 4 القائمة الأولية – محمد صلاح لـ في الجول: تواجد السعيد وسليمان منطقي.. لكن لدي تساؤلات عديدة

قد ينال إعجابك