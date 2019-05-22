الشناوي ينقذ الأهلي من لدغة محمد صادق

أنقذ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي فريقه من تلقي هدفا محققا من محمد صادق لاعب الإسماعيلي.

ويواجه الأهلي منافسه الإسماعيلي في ملعب برج العرب اليوم الأربعاء في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 18 من الدوري.

وفي الدقيقة 21 تسلم صادق الكرة وسط رقابة من أيمن أشرف وياسر إبراهيم.

ومر صادق من بين الثنائي ببراعة وخرج الشناوي من مرماه ليتصدى لتسديدة لاعب الإسماعيلي.

وأعاد حسام عاشور الكرة للخلف لمحمد هاني الذي نجح في تشتيت الكرة سريعا قبل أن يخطفها لاعب الإسماعيلي.

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