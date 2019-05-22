عُرف من خلال بنطاله.. أكبر لاعب في يورو 2016 يعلن اعتزاله بعمر الـ 43 عاما

الأربعاء، 22 مايو 2019 - 22:13

كتب : إسلام أحمد

جابور كيرلي - المجر

أعلن الحارس المجري جابور كيرلي والذي اشتهر بارتداء البنطال الرياضي الرمادي اعتزاله اللعب بعمر الـ 43 عاما.

الحارس المجري خاض بطولة يورو 2016 مع منتخب بلاده ضمن المجموعة السادسة رفقة إيسلندا والبرتغال والنمسا وتأهل لدور الـ 16 وودع بالخسارة من بلجيكا برباعية نظيفة.

جاء ذلك عبر فيديو نشره على حسابه الشخصي على "فيسبوك" بعد مسيرة طويلة امتدت 26 عاما.

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الحارس السابق لهيرتا برلين الألماني قال: "أشكر كرة القدم على تعليمي كل شيء وجعلي إنسان أفضل".

وواصل: "أشكر عائلتي وزملاءي الذين ظلوا إلى جانبي، أنها رحلة رائعة امتدت 26 عاما ولن تمر بدونكم، حاولت دائما أن اتأقلم مع العمل بطريقة متواضعة، أنا فخور".

الحارس خاض بطولة يورو 2016 كأول بطولة كبرى يخوضها وكأكبر حارس في البطولة، وفاز بجائزة أفضل تصدي في البطولة بعدما نجح في إيقاف تسديدة البلجيكي كيفين دي بروين.

وبدأ الحارس المجري مسيرته عام 1993 مع نادي هالاداس المجري ثم انضم لصفوف هيرتا برلين الألماني حيث شارك في 252 مباراة وحقق جائزة أفضل حارس عام 1998.

ولعب لأندية كريستال بالاس ووست هام وأستون فيلا وفولام في إنجلترا ثم باير ليفركوزن الألماني وأنهى مسيرته مع هالاداس المجري.

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