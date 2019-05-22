التشكيل – 3 تبديلات في الأهلي أمام الإسماعيلي

الأربعاء، 22 مايو 2019 - 21:22

كتب : أحمد الخولي

مروان محسن - وليد سليمان - رمضان صبحي - الأهلي - إنبي

أجرى مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي ثلاثة تبديلات على تشكيل فريقه الذي سيلاقي الإسماعيلي اليوم الأربعاء في ملعب برج العرب.

ويشارك محمد هاني بدلا من أحمد فتحي، ووليد سليمان بدلا من صالح جمعة، وحسام عاشور بدلا من حمدي فتحي.

ويحل الأهلي ضيفا على الإسماعيلي لملاقاته في لقاء مؤجل بينهما من الجولة 18 من الدوري.

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ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 لقاء أيضا.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة بعدما خاض 31 مباراة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: علي معلول- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- محمد هاني

في الوسط: وليد سليمان- حسين الشحات- عمرو السولية- حسام عاشور- رمضان صبحي

في الهجوم: وليد أزارو

فيما يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من شرف إكرامي وصالح جمعة ومروان محسن وأحمد فتحي ورامي ربية وجونيور اجايي وجيرالدو.

فيما استبعد لاسارتي كل من ناصر ماهر وهشام محمد ومصطفى شوبير من القائمة.

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