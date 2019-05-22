التشكيل – الإسماعيلي بثلاثة مهاجمين أمام الأهلي

الأربعاء، 22 مايو 2019 - 21:14

كتب : أحمد الخولي

الإسماعيلي - الاتحاد

أعلن محمود جابر المدير الفني للإسماعيلي عن تشكيل فريقه للقاء الأهلي الذي يقام اليوم الأربعاء في ملعب برج العرب.

ويستضيف الدراويش منافسهم الأهلي في لقاء مؤجل بينهما من الجولة 18 من الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة بعدما خاض 31 مباراة.

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أما الأهلي فيتصدر الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 لقاء أيضا.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد فوزي

في الدفاع: أحمد أيمن- محمود متولي- باهر المحمدي- أسامة إبراهيم

في الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا"- عماد حمدي- مصطفى فارس

في الهجوم: محمد صادق- محمد الشامي- كريم بامبو

ويجلس على مقاعد بدلاء الدراويش كل من كمال السيد وشيلونجو ووجيه عبد الحكيم وعبد الرحمن مجدي ومحمد هاشم ومحمد الضرف وحازم مرسي.

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