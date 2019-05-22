التشكيل – بيراميدز بالقوة الضاربة أمام النجوم

أعلن رامون دياز المدير الفني لبيراميدز عن تشكيل فريقه الذي سيواجه النجوم اليوم الأربعاء في الجولة 33 من الدوري في ملعب الدفاع الجوي.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري برصيد 66 نقطة بعدما خاض 32 لقاء.

أما النجوم الذي هبط رسميا للدرجة الثانية يحتل المركز الـ18 والأخير بـ25 نقطة وخاض عدد المباريات ذاته.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في الدفاع: أحمد أيمن منصور- علي جبر- عمرو الميداني- عمر جابر

في الوسط: نبيل عماد "دونجا"- محمد فاروق- عمر خربين- إيريك تراوري- عبد الله السعيد

في الهجوم: جون سيفونيتس

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