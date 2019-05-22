خاص كوكا لـ في الجول: الكل لن يبخل بنقطة عرق في سبيل منتخب مصر

الأربعاء، 22 مايو 2019 - 20:43

كتب : أحمد شاكر

مصر وتشاد كوكا

شدد أحمد حسن كوكا لاعب منتخب مصر أنه مستعد بقوة لكأس إفريقيا 2019 التي تستضيفها أرض الكنانة بداية من 21 يونيو.

أحمد حسن كوكا

النادي : أوليمبياكوس

مصر

وقال مهاجم أولمبياكوس اليوناني في حواره مع FilGoal.com:"كلنا يد واحدة سواء من يلعب أو من لا يشارك. نريد تشريف بلدنا. نعلم حجم الضغوط الملقاة على عاتقنا لكن نحن على أتم استعداد للمسؤولية وبإذن الله سنشرف بلدنا".

وعن منافسته مع مروان محسن وأحمد علي على مركز رأس الحربة في منتخب مصر أوضح "منافسة قوية جدا، بالتأكيد من ستسنح له الفرصة سيبذل قصارى جهده وسيقدم أفضل ما عنده للفريق".

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وكوكا ضمن قائمة أولية لمنتخب مصر اختارها المدرب خافيير أجيرري استعدادا للبطولة القارية التي تلعب فيها مصر بالمجموعة الأولى أمام زيمبابوي والكونغو الديموقراطية وأوغندا.

وقبل البطولة بأيام سيستبعد أجيرري لاعبين اثنين لتصبح القائمة مكونة من 23 لاعبا سيدافعون عن علم مصر في البطولة.

وكوكا (26 عاما) شارك في 22 مباراة مع منتخب مصر وسجل 5 أهداف.

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