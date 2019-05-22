"التطور كان السبب الرئيسي" رسميا - دورتموند يضم براندت من ليفركوزن

أعلن نادي بوروسيا دورتموند رسميا عن ضم جوليان براندت جناح باير ليفركوزن بعقد يمتد حتى يونيو 2024.

جوليان براندت النادي : باير ليفركوزن بوروسيا دورتموند

وتحدث مايكل زورك المدير الرياضي قائلا :"على الرغم من أن براندت يلعب فعليا في الدوري الألماني لفترة من الوقت ولديه الكثير من الخبرة سواء محليا أو دوليا، فعمر الـ23 مازال صغيرا للغاية بالنسبة للاعب الكرة وأمامه الكثير للتطور".

وواصل "بإمكانه أن يلعب في أكثر من مركز هجومي، وسيساهم في تطوير طريقتنا بإبداعه".

وتحدث الدولي الألماني الوافد الجديد لصفوف أسود الفيستفاليا قائلا :"أنا شخص لديه غريزة، والشعور الجيد مهم بالنسبة لي حينما يؤول الأمر لمثل هذه القرارات".

وتابع "حينما يكون الأمر منوطا ببوروسيا دورتموند فقد كان لدي شعورا جيدا للغاية، سأحب كثيرا أن أطور نفسي لأن هذا هو السبب الرئيسي للصفقة".

وأكمل "دورتموند كان قريبا للغاية من الفوز باللقب في الموسم المقبل، لذا هناك مساحة للتطور، لدي آمال كبيرة مع اللاعبين هنا وأنا متحفز ومتفائل للغاية".

براندت صاحب الـ23 عاما انضم إلى ليفركوزن قادما من أكاديمية فولفسبورج في يناير 2014 بمبلغ 315 ألف جنيه إسترليني.

وقالت تقارير صحفية إن دورتموند دفع مبلغ 22.5 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات اللاعب الشاب.

وشارك براندت خلال الموسم الجاري في 43 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع 17 آخرين.

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