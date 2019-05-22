ماني يرفع راية التحدي في وجه توتنام بنهائي الأبطال

الأربعاء، 22 مايو 2019 - 15:43

كتب : FilGoal

صلاح - ليفربول - توتنام

رفع ساديو ماني مهاجم ليفربول راية التحدي في وجه توتنام منافسه في نهائي دوري أبطال أوروبا قبل لقاء الفريقين الشهر المقبل.

ويلعب ليفربول مع توتنام نهائي دوري الأبطال بمدريد يوم 1 يونيو المقبل.

وقال ماني في تصريحات لموقع ناديه: "لقد اكتسبنا بعض الخبرة من نهائي العام الماضي بكل تأكيد لأننا أصبحنا نعرف كيف تكون أجواء مباراة كهذه".

أخبار متعلقة

كلوب يستخدم صلاح وفيرمينو في مهمة خاصة بتدريب ليفربول شاهد – مشجع لـ سيتي يقتحم منطقة الصحفيين بعد نهائي الكأس بسبب "ما تفعلونه لـ صلاح" ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة صلاح وماني خارج قائمة أسرع لاعبي الدوري الإنجليزي

وأضاف "للأسف، لم نتمكن من حصد اللقب في النسخة الماضية، واستحق ريال مدريد التتويج. نحن نشعر بالتفاؤل الآن، وإذا استطعنا الفوز باللقب هذه المرة، فذلك سيعني لنا الكثير".

واستمر الدولي السنغالي "توتنام لديهم مجموعة رائعة من اللاعبين الشباب، ونحن أيضًا كذلك، وكلانا يتمتع بخبرة اللعب في كبرى المسابقات".

وأتم "ستكون مباراة حماسية ومثيرة، والجميع يعلمون رغبتنا القوية في الفوز بها. سنذهب إلى مدريد برغبة وحيدة وهي تحقيق الفوز ولا شئ غيره".

ماني واصل تألقه هذا الموسم بجوار الثنائي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.

اختر تشكيل ليفربول الأمثل

اقرأ أيضا:

حوار في الجول – هاني رمزي: كيف نجامل؟ اخترنا من ينفذ تفكيرنا.. انظروا لفرنسا وهذا رهاننا

المنتخب يكشف لـ في الجول تفاصيل برنامجه لأمم إفريقيا.. وموعد الإعلان عن القائمة النهائية

القائمة الأولية - قمر لـ في الجول: أنا أكثر مهاجم سجلت أهدافا في مصر ولم يختاروني بسبب المصالح

القائمة الأولية - فاروق جعفر لـ في الجول: لماذا لا ينظر أجيري للاعبين المميزين في الدوري ويتجه للمحترفين

ليفربول توتنام نهائي دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا

نرشح لكم

أخر الأخبار

منتخب الجزائر يستعد لأمم إفريقيا بملاقاة بوروندي ومالي 25 دقيقة | إفريقيا
منتخب المغرب يستعد لأمم إفريقيا بملاقاة جامبيا وزامبيا 53 دقيقة | إفريقيا
كلوب يوضح موقف فيرمينو من المشاركة في نهائي دوري الأبطال ساعة | أوروبا
كلوب: عودة نابي كيتا قبل الوقت المحدد لا تعني مشاركته في نهائي الأبطال ساعة | أوروبا
محمود جابر: مصلحة الإسماعيلي وإسعاد جماهيره هدفنا الأوحد.. ولا ننظر لأندية أخرى 2 ساعة | الدوري المصري
تشامبرلين يتحدث عن فيديو صلاح الكوميدي 2 ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة 2 وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة 3 شاهد – مشجع لـ سيتي يقتحم منطقة الصحفيين بعد نهائي الكأس بسبب "ما تفعلونه لـ صلاح" 4 القائمة الأولية – محمد صلاح لـ في الجول: تواجد السعيد وسليمان منطقي.. لكن لدي تساؤلات عديدة

قد ينال إعجابك