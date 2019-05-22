ماني يرفع راية التحدي في وجه توتنام بنهائي الأبطال

رفع ساديو ماني مهاجم ليفربول راية التحدي في وجه توتنام منافسه في نهائي دوري أبطال أوروبا قبل لقاء الفريقين الشهر المقبل.

ويلعب ليفربول مع توتنام نهائي دوري الأبطال بمدريد يوم 1 يونيو المقبل.

وقال ماني في تصريحات لموقع ناديه: "لقد اكتسبنا بعض الخبرة من نهائي العام الماضي بكل تأكيد لأننا أصبحنا نعرف كيف تكون أجواء مباراة كهذه".

وأضاف "للأسف، لم نتمكن من حصد اللقب في النسخة الماضية، واستحق ريال مدريد التتويج. نحن نشعر بالتفاؤل الآن، وإذا استطعنا الفوز باللقب هذه المرة، فذلك سيعني لنا الكثير".

واستمر الدولي السنغالي "توتنام لديهم مجموعة رائعة من اللاعبين الشباب، ونحن أيضًا كذلك، وكلانا يتمتع بخبرة اللعب في كبرى المسابقات".

وأتم "ستكون مباراة حماسية ومثيرة، والجميع يعلمون رغبتنا القوية في الفوز بها. سنذهب إلى مدريد برغبة وحيدة وهي تحقيق الفوز ولا شئ غيره".

ماني واصل تألقه هذا الموسم بجوار الثنائي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.

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