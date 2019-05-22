كرة سلة - طارق الغنام يعلن اعتزاله

الأربعاء، 22 مايو 2019 - 13:52

كتب : FilGoal

طارق الغنام سلة الأهلي

أعلن طارق الغنام أسطورة فريق الأهلي لكرة السلة اعتزاله النهائي بعد أن انتهى موسم الفريق.

وحقق الغنام مع الأهلي هذا الموسم لقب دوري المرتبط، وكان اللاعب قد أعلن اعتزاله العام الماضي قبل أن يعود ويجدد لمدة موسم.

وكتب الغنام عبر حسابه الشخصي: "الحمد لله رب العالمين، بعد 23 سنة لعب كرة سلة للفريق الأول.. قررت الاعتزال النهائي إن شاء الله".

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وتابع "أتمنى أن أكون قد قدمت شيئا لكرة السلة المصرية، سواء في النادي الأهلي أو منتخب مصر أو نادي الجزيرة".

وأضاف الغنام "وأحب أن أشكر كل من ساهم في هذه المسيرة، سواء رؤوساء اتحاد أو أندية أو أعضاء مجلس إدارة، مدربين، لاعبين حكام، لا أريد أن أقول أسماء حتى لا أنسى أحد".

وأتم الغنام "أتمنى أن يوفقني الله في القادم إن شاء الله، شكرا وآسف للإطالة".

وكان الغنام قد حقق لقبي بطولة إفريقيا أبطال الكؤوس وأبطال الدوري مع فريق الأهلي.

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كرة سلة الأهلي طارق الغنام

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