كرة سلة - طارق الغنام يعلن اعتزاله

أعلن طارق الغنام أسطورة فريق الأهلي لكرة السلة اعتزاله النهائي بعد أن انتهى موسم الفريق.

وحقق الغنام مع الأهلي هذا الموسم لقب دوري المرتبط، وكان اللاعب قد أعلن اعتزاله العام الماضي قبل أن يعود ويجدد لمدة موسم.

وكتب الغنام عبر حسابه الشخصي: "الحمد لله رب العالمين، بعد 23 سنة لعب كرة سلة للفريق الأول.. قررت الاعتزال النهائي إن شاء الله".

وتابع "أتمنى أن أكون قد قدمت شيئا لكرة السلة المصرية، سواء في النادي الأهلي أو منتخب مصر أو نادي الجزيرة".

وأضاف الغنام "وأحب أن أشكر كل من ساهم في هذه المسيرة، سواء رؤوساء اتحاد أو أندية أو أعضاء مجلس إدارة، مدربين، لاعبين حكام، لا أريد أن أقول أسماء حتى لا أنسى أحد".

وأتم الغنام "أتمنى أن يوفقني الله في القادم إن شاء الله، شكرا وآسف للإطالة".

وكان الغنام قد حقق لقبي بطولة إفريقيا أبطال الكؤوس وأبطال الدوري مع فريق الأهلي.

اقرأ أيضا

خبر في الجول – فرص أحداد أفضل من بوطيب لتعويض عمر السعيد ضد نهضة بركان

حوار في الجول – هاني رمزي: كيف نجامل؟ اخترنا من ينفذ تفكيرنا.. انظروا لفرنسا وهذا رهاننا

تشكيل الأهلي المتوقع – عاشور يعوض حمدي فتحي.. ولا تغييرات

مدرب المنتخب يكشف سبب ضم عبد الله السعيد ووليد سليمان.. وشيء يميز أبو الفتوح

طولان يتقدم باستقالته من تدريب الاتحاد..وطلعت يوسف الأقرب لقيادة مهمة النجاة