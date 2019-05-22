أرسنال: ما حدث مع مخيتاريان غير مقبول.. سنجتمع مع يويفا بعد نهائي الدوري الأوروبي

قال فيناي فينكاتشام مدير نادي أرسنال إن وضع هنريك مخيتاريان لاعب الفريق وعدم سفره لنهائي الدوري الأوروبي غير مقبول، مشيرا إلى أن النادي سيجتمع مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد نهائي الدوري الأوروبي.

وصرح فيناي قائلا: "أشعر بمعاناة لأجد كلمات قوية تصف ما أشعر به".

وأضاف "لا نشعر أن بإمكانه السفر وهو شيء محزن كليا، لا تحصل على فرصة للعب نهائي أوروبي غالبا، وتم سلب ذلك من ميكي".

وأكمل "أوضحنا وجهة نظرنا كليا لليويفا، وكتبنا لهم، وأيضا سنجتمع معهم وجها لوجه بعد النهائي لنعبر عن أن الوضع غير مقبول ولا يمكن أن يحدث مجددا سواء لأرسنال أو أي أحد".

نهائي الدوري الأوروبي يقام بين أرسنال وتشيلسي يوم 29 من الشهر الجاري، ويقام في مدينة باكو بأذربيجان.

نادي أرسنال كان قد أصدر بيانا رسميا يوم الثلاثاء أعلن من خلاله عن عدم سفر مخيتاريان مع الفريق للنهائي بسبب "مخاوف على حياته" وذلك في بيان رسمي. (طالع التفاصيل)

ماذا حدث؟

يوجد توتر كبير بين أرمينيا دولة مخيتاريان وأذربيجان، وكان هناك قلق كبير بشأن وجوده في هذه المباراة ومخاطر على حياته.

الحرب بين أرمينيا وأذربيجان بدأت بعد الثورة الروسية، وكانت أشبه بسلسلة من الهجمات، منذ عام 1918 ثم توقفت وعادت ما بين عام 1920 وحتى 1922، ولم يكن هناك نمطا معينا في الصراعات بين الدولتين.

واستمرت الحرب بين الطرفين لفترة طويلة، ثم اندلعت اشتباكات أذربيجانية أرمينية في عام 2016، بعد خرق هدنة مبرمة بين الطرفين منذ نهاية الحرب العالمية الأولى من قبل أرمينيا.

وقلت خلال تلك الحرب والقصف بين البلدين ما يقرب عن 120 عسكري ومدني من طرفي النزاع، 97 منهم كانوا من القوات الأرمينية.

وتأتي المعركة الحديثة بين الطرفين بسبب إقليم ناغورني كاراباخ المنطقة الانفصالية التي يعيش فيها غالبية أرمينية ترفض سلطة أذربيجان، وأعلن هذا الإقليم في نهاية 1991 استقلاله دون أن يحظى باعتراف أي دولة حتى أرمينيا.

وسبق أن توعدت باكو مرارا باستعادة منطقة ناغورني كاراباخ بالقوة. وفي المقابل تؤكد أرمينيا المدعومة من روسيا بأنها جاهزة لصد أي هجوم أذربيجاني.

ولم يسافر مخيتاريان مع أرسنال إلى أذربيجان لمواجهة قره باج في الدوري الأوروبي هذا الموسم ضمن دور المجموعات خلال شهر أكتوبر الماضي.

وانضم الدولي الأرميني صاحب الـ30 عاما إلى أرسنال قادما من مانشستر يونايتد في يناير 2018 في صفقة تبادلية رحل خلالها أليكسيس سانشيز إلى الشياطين الحمر.

وشارك مخيتاريان خلال الموسم الجاري في 39 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 7 آخرين.

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