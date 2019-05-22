كلوب يستخدم صلاح وفيرمينو في مهمة خاصة بتدريب ليفربول

واصل ليفربول تدريباته استعدادا لمواجهة توتنام في نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت إعطاء يورجن كلوب المدير الفني للريدز مهمة خاصة لنجمنا المصري محمد صلاح وزميله روبرتو فيرمينو.

ويلعب ليفربول مع توتنام نهائي دوري الأبطال بمدريد يوم 1 يونيو المقبل.

وذكر موقع ليفربول أن صلاح وفيرمينو لعبا دور العميل المزدوج في تقسيمة الفريق بتدريب صباح الأربعاء، إذ لعب كل منهما مع الفريقين في الوقت نفسه وحاولا التسجيل في المرميين.

فقد استمرت استعدادات الريدز لنهائي دوري أبطال أوروبا في إسبانيا حيث لعبت تقسميات 6 لاعبين ضد 6 بالإضافة لبعض التدريبات الأخرى.

يذكر أن ليفربول أعلن جاهزية مهاجمه روبرتو فيرمينو للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر المقبل.

وأفاد ليفربول عبر موقعه أن فيرمينو تدرب يوم الثلاثاء إلى جانب زملاؤه في الفريق بعد إجهاد عضلي أبعده عن مباريات الريدز الثلاث الأخيرة.

وشارك الدولي البرازيلي في الحصة التدريبية الأولى للريدز في معسكره التدريبي في ماربيلا صباح الثلاثاء بعد عودته إلى اللياقة البدنية الكاملة.

ويعمل فيرمينو مع الطاقم الطبي للنادي على إعادة تأهيله وسيتم دخوله في تدريبات الفريق الكاملة بعناية تحت إشرافهم، مع برامج متخصصة مخطط لها خلال الأيام القادمة.

فيرمينو واصل تألقه هذا الموسم بجوار الثنائي محمد صلاح وساديو ماني.

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