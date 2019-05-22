20 لاعبا بـ كأس العالم للشباب 2019 ينتظرون السير على خطى أبو زيد وميسي‎

دييجو أرماندوا مارادونا وطاهر أبو زيد وديفيد تريزيجية وأدريانو وإسماعيل مطر و ليونيل ميسي وبول بوجبا والعديد، أسماء برزت في سماء كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

وتنطلق النسخة 22 من بطولة كأس العالم للشباب في بولندا بداية من غد الخميس إلى 15 يونيو.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز 20 لاعبا يشاركون بمونديال الشباب 2019 المقام في بولندا:

رادوساو مايتسكي

حارس منتخب بولندا ابن الـ19 عاما وليجيا وارسو شارك مع الفريق الأول منذ أكتوبر الماضي حافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات واستقبلت 12 هدفا في 14 مباراة بالدوري.

أندري لونين

حارس أوكرانيا الواعد الذي انضم لريال مدريد وقضى الموسم الجاري معارا لليجانيس، خاض 7 مباريات وحافظ على نظافة شباكه في 3، كما أصبح حارس أوكرانيا الأول وهو بعمر 19 عاما.

ألبان لافون

حارس فرنسا وفيورنتينا الإيطالي من أبرز الحراس الواعدين على مستوى العالم، خاض 37 مباراة وخرج في 9 منها بشباك نظيفة، وظهر لأول مرة بقميص تولوز الفرنسي في موسم 2015-16.

موسيس راميريز

حافظ على نظافة شباكه 5 مرات ليقود منتخب بلاده للفوز بأول لقب لها بكأس أمريكا الجنوبية، وظل 298 دقيقة دون تلقى أهداف ووفقا لتصريحات مدربه سيكون واحدا من أفضل لاعبي الإكوادور تاريخيا.

برونو مينديز

قلب دفاع أوروجواي تلقى إشادة من مدرب منتخب بلاده أوسكار تاباريز سابقا بفضل مهاراته، اللاعب البالغ 19 عاما انضم لكورنثيانز البرازيلي بداية العام الجاري.

نيهان بيريز

قائد دفاع منتخب الأرجنتين ولاعب أتليتكو مدريد الإسباني بدءا من الموسم المقبل، قاد التانجو لوصافة كأس أمريكا الجنوبية 2019، ابن الـ18 عاما يلعب حاليا لصفوف أرجنتينوس جونيورز.

أكسيل زاجادو

قلب دفاع بوروسيا دورتموند الألماني والذي يتم عامه العشرين أثناء خوض المسابقة، شارك في 17 مباراة وسجل هدفين بالدوري الألماني ليحتل الوصافة، ويمتاز بطول القامة والقوة البدنية.

جادسون فيرنانديز

متوسط ميدان بنفيكا البرتغالي ساهم في فوز النسور بلقب الدوري ويمتلك قدرة جيدة على التمرير الصحيح والتوازن الدفاعي والهجومي، خاض 46 مباراة ولعب لمنتخب البرتغال الأول مباراتين.

كيم جونج مين

متوسط ميدان كوريا الجنوبية الحائز على الميدالية الذهبية لدورة الألعاب الآسيوية 2018، سجل صاحب الـ19 عاما 3 أهداف في 2019 مع ليفرينج النمساوي.

تركي العمار

أفضل لاعب شاب في آسيا وكأس آسيا تحت 19 عاما، متوسط ميدان الشباب السعودي قاد بلاده للتأهل ويعد من أبرز المواهب الآسيوية في الأعوام الأخيرة بخط الوسط.

كينجسلي مايكل

لاعب وسط منتخب نيجيريا وبيروجيا الإيطالي، يمتاز بالقدارت الدفاعية وكان في تشكيل النسور الخضر الفائز بكأس العالم تحت 17 عاما 2015.

دييجو لاينز

صانع ألعاب ريال بيتيس الإسباني وقائد أحلام المكسيك كان من أبرز الأسماء التي برزت في كأس العالم للشباب تحت 17 عاما الماضية وينتظر تألق صاحب الـ18 عاما في النسخة الحالية.

ساربريت سينجه

صانع ألعاب منتخب نيوزيلندا وويلنجتون فينيكس صاحب الـ 20 عاما يمتاز بجودة قدمه اليسرى ومثل المنتخب الأول في 4 مباريات دولية وهز شباك كينيا وديا.

إيزيكل باركو

صانع ألعاب منتخب الأرجنتيني وثاني أغلى صفقة بتاريخ الدوري الأمريكي، لاعب أتلانتا يونايتد سبق له وأن قاد فريقه السابق أندبندينتي للفوز بكوبا سود أمريكانا 2017، والموسم الحالي سجل 4 وصنع هدفا في 8 مباريات بالدوري الأمريكي.

تيموتي وايا

ابن الأسطورة الليبيرية جورج وايا خاض الموسم الجاري معارا لسيلتك الأسكتلندي من باريس سان جيرمان الفرنسي، سجل صاحب الـ19 عاما 3 أهداف وصنع هدفا وتوج بلقب الدوري ويقود هجوم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

كوتشو هيرنانديز

مهاجم كولومبيا المستقبلي ارتدى قميص المنتخب الأول وسجل هدفين في أول ظهور له، اللاعب البالغ 20 عاما لويسكا الإسباني سجل 4 وصنع 3 في 34 مباراة بالدوري الإسباني الموسم الجاري ويلعب معارا من واتفورد الإنجليزي.

إيرلينج هالاند

191 سم هو طول مهاجم النرويح البالغ 18 عاما، سجل هاتريك في البطولة الأوروبية ليقود منتخب بلاده للفوز على أسكتلندا والتواجد في المونديال وأتم انتقاله لريد بول ساليزبورج النمساوي.

ليوناردو كامبانا

هداف كأس أمريكا الجنوبية للشباب الأخيرة والذي ارتدى قميص منتخب بلاده الأول وهو ابن الـ18 عاما، لاعب برشلونة الإكوادوري ستسلط عليه الأضواء في النسخة الحالية.

سيكو كوياتا

مهاجم مالي وريد بول ساليزبورج النمساوي سجل 5 أهداف وصنع 4 الموسم الجاري، وحل وصيفا في كأس العالم تحت 15 عاما 2015، وشارك مع منتخب بلاده الأول في 2016 وهو بعمر الـ16 عاما,

أمين جويري

هداف يورو الشباب تحت 17 عاما 2017 برصيد 9 أهداف مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي صاحب الـ19 عاما يستهدف البطولة الحالية للإعلان عن نفسه للحصول على الفرصة الأساسية بالموسم المقبل.

أسماء تستحق المتابعة

ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد والبرتغال) – فيليبي جوتا (بنفيكا والبرتغال) – ياسين عدلي (بوردو وفرنسا) – لايل فوستر (موناكو وجنوب إفريقيا) – نيكولاس كيباكيسه (بارما وأوروجواي) – أليساندور بليتزاري (ميلان وإيطاليا).

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