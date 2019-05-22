تقرير غاني: أنتوي يرحل عن مصر للمقاصة بنهاية الموسم

يبدو أن أيام جون أنتوي مهاجم مصر للمقاصة مع ناديه أصبحت معدودة في ظل رغبة عدد من الأندية في ضمه.

جون أنطوي النادي : مصر للمقاصة مصر للمقاصة

وكشف موقع غانا سوكرنت عن رحيل أنتوي عن نادي بنهاية الموسم الجاري بعد اهتمام عدد من الأندية في الخليج العربي.

وأوضح التقرير الغاني أن المهاجم الذي سجل 11 هدفا هذا الموسم على رادار نادي الزمالك بجانب الفرق الخليجية.

وشدد التقرير أن نادي مصر للمقاصة سوف يناضل من أجل إبقاء المهاجم الغاني.

ووفقا للمعلومات الواردة لموقع غانا سوكرنت فهناك أندية من الإمارات العربية والسعودية تسعى لضم اللاعب.

ومن المتوقع أن يتخذ أنتوي قراره بشأن مستقبله في الصيف المقبل وقت بطولة أمم إفريقيا.

وسبق لأنتوي اللعب بقميص فرق الأهلي والإسماعيلي في مصر والشباب في السعودية.

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