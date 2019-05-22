جيان يتراجع عن اعتزاله الدولي بعد طلب رئيس غانا

الأربعاء، 22 مايو 2019 - 13:01

كتب : FilGoal

أسامواه جيان

تراجع أسامواه جيان مهاجم منتخب غانا عن اعتزاله اللعب الدولي بسبب سحب شارة قيادة الفريق منه رغم إبلاغه بضمه لقائمة النجوم السوداء في كأس أمم إفريقيا 2019.

كان جيان قد أعلن اعتزاله الدولي يوم الإثنين بعد إبلاغه بسحب شارة قيادة الفريق منه وإعطائها إلى أندري أيو، هذا بالإضافة لأن كواسي إبياه المدير الفني لن يعتمد على جيان بشكل أساسي في البطولة بل سيكون له دورا محددا.

صباح الأربعاء قال جيان في بيان بعد ساعات من التحدث مع الرئيس أكوفو أدو "الطلب الرئاسي هو طلب لا يمكن تجاهله".

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أضاف "لقد أتيحت لي الفرصة للتحدث مع والد الأمة، رئيس الجمهورية، صاحب الفخامة أكوفو أدو، الذي على الرغم من احترامه لرغباتي كما ورد في رسالتي المؤرخة 20 مايو 2019 ، طلب مني إلغاء قرار الاعتزال الدولي بشكل دائم من النجوم السمراء".

وواصل "لقد تلقيت طلبًا من الرئيس أكوفو أدو بحسن نية، وأصبحت متاحا للاختيار من قبل المدرب كواسي إبياه".

ويعد جيان هو الهداف التاريخي لمنتخب غانا إذ أنه سجل 51 هدفا وأكثر من ارتدى قميص النجوم السمراء وذلك في 106 مباراة.

كان جيان قد أفصح في مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين: "إن كان قرار المدرب إعطاء شارة القيادة لشخص آخر وأنا في الفريق فأنا أفضل الابتعاد".

وأكمل "لذا أود الإعلان عن اعتزالي اللعب الدولي بشكل دائم حتى لا يحدث أي إزعاج بسببي في المنتخب".

وأتم مهاجم قيصري سبور "سأواصل دعم بلادي بطرق أخرى من خلال عدة استثمارات".

أسطورة غانا شارك في ثلاث بطولات لكأس العالم، 2006 و2010 و2014.

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أسامواه جيان غانا

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