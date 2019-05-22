"انضم لنا عن قناعة تامة".. رسميا - دورتموند يعلن عن ضم ثورجان هازارد

أعلن نادي بوروسيا دورتموند عن ضم ثورجان هازارد لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ بعقد يمتد لـ5 مواسم.

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ونشر النادي بيانا رسميا قال فيه :"نحن سعداء لأن ثورجان قرر الانضمام إلى بوروسيا دورتموند عن قناعة تامة، وهو واحد من أفضل لاعبي الدوري الألماني ودولي بلجيكي سيساعدنا من خلال سرعته ومهارته التي أثبتها فعليا".

وتحدث شقيق إدينهازارد قائلا :"أشعر بامتنان كبير للوقت الذي قضيته مع بوروسيا مونشنجلادباخ، كانت ذكريات جيدة للغاية".

وواصل "كان ذلك الوقت المناسب لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرتي، أنا فخور للعب لفريق بوروسيا دورتموند وجماهيره الرائعة".

صاحب الـ26 عاما انضم إلى بوروسيا مونشنجلادباخ قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة في صيف 2014 قبل أن يضمه النادي الألماني بمبلغ 7.2 مليون جنيه إسترليني.

ويعد هازارد هو ثاني الصفقات الصيفية بعد نيكو شولز ظهير هوفنهايم الذي انضم للفريق يوم الثلاثاء.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن دورتموند دفع 22.5 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات ثورجان.

وشارك الدولي البلجيكي خلال الموسم الجاري في 35 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 12 آخرين.

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