ريكوبا سود أمريكانا.. ريفر بليت للقب ثالث تاريخي وأتليتكو باراناينسي لفرض الهيبة البرازيلية

مباراتان ولقب قاري، ريكوبا سود أمريكانا والتي تعادل كأس السوبر في أمريكا الجنوبية، تجمع بين ريفر بليت الأرجنتيني بطل كوبا ليبرتادوريس 2018 وأتليتكو باراناينسي البرازيلي بطل كوبا سود أمريكانا 2018.

لقاء الذهاب يقام على ملعب أرينا دا بايشادا معقل الفريق البرازيلي على أن تُلعب مباراة الأياب في ملعب مونيمنتال معقل ربفر بليت الذي حُرم من خوض نهائي ليبرتادوريس أمام جماهيره بسبب الشغب.

العديد من الأرقام ننتظر تحطمها لكن الهدف هو رفع كأس المسابقة التي أقيمت لأول مرة عام 1989.

يدخل كلا الفريقين اللقاء وعينه بالطبع على التتويج ومن خلف ذلك العديد من الأرقام، لكن في البداية لابد من معرفة أنه في حال التعادل في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب لا يتم اللجوء لقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، وإذا ظل التعادل سيد الموقف يتم الاحتكام لركلات الترجيح.

النسخة السابعة والعشرين إما تشهد عودة الأندية الأرجنتينية للفوز باللقب، ريفر بليت الذي حقق لقبي 2015 و2016 أو بسط الأندية البرازيلية سيطرتها للنسخة الثانية على التوالي.

ريفر بليت يستهدف اللقب الثالث له تاريخيا في المشاركة الخامسة، بينما يخوض أتليتكو باراناينسي كأس ريكوبا لأول مرة في تاريخه بعدما حقق اللقب القاري الأول العام الماضي.

لقاء الذهاب: أتليتكو باراناينسي × ريفر بليت – ملعب أرينا دا بايشدا – الخميس 23-5 الساعة الثانية والنصف فجرا.

لقاء الإياب: ريفر بليت ، أتليتكو باراناينسي – ملعب مونيمنتال – الجمعة 31-5 الساعة الثانية والنصف فجرا.

تاريخ المواجهات

التقى الفريقان سابقا مرة وحيدة في المسابقات القارية خلال كوبا سود أمريكانا 2006 وحقق الفريق البرازيلي الفوز خارج أرضه بهدف نظيف، وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة لقاء الإياب، ليتأهل إلى ربع النهائي.

مباراة الإياب شهدت مشاركة المدير الفني لريفر بليت الحالي مارسيلو جاياردو كلاعب مسجلا هدفا ومساهما بصناعة الآخر، لكنها لم تكن كافية للفوز.

🇦🇷 Esa noche, en Brasil, Marcelo Gallardo, el técnico de @CARPoficial, marcó un gol de penal y dio una asistencia para el tanto de cabeza de Gerlo. 🇧🇷 Nesta noite, no Brasil, Marcelo Gallardo, hoje técnico do River, marcou um gol de pênalti e deu uma assistência. pic.twitter.com/KaGA1nJYUt — Recopa Sudamericana (@RecopaConmebol) May 17, 2019

سوبر كلاسيكو المواجهات

مثلما هناك سوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين على مستوى المنتخبات ينطبق الأمر على الأندية وسبق وأن تواجهت الأندية البرازيلية والأرجنتينية معا في المسابقة 6 مرات، شهدت تفوق السامبا 5 مرات على التانجو منها نسخة 1998 التي تواجد بها ريفر بليت.

1995: فاز جريميو البرازيلي على أندبندينتي الأرجنتيني 4-1.

1998: فاز كروزيرو البرازيلي على ريفر بليت الأرجنتيني 5-0 في مجموع اللقاءين.

2006: فاز بوكا جونيورز الأرجنتيني على ساو باولو البرازيلي 4-3 في مجموع اللقاءين.

2011: فاز إنترناسيونال البرازيلي على أندبندينتي الأرجنتيني 4-3 في مجموع اللقاءين.

2014: فاز أتليتكو مينيرو البرازيلي على ريفر بليت الأرجنتيني 5-3 في مجموع اللقاءين.

2018: فاز جريميو البرازيلي على أندبندينتي الأرجنتيني بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

عودة مرتقبة

الأرجنتيني لوتشو جونزاليس سيكون على موعد للقاء فريقه السابق، بعدما ساهم لاعب مارسيليا وبورتو المخضرم في فوز ريفر بليت بلقب كوبا ليبرتادوريس 2015، ثم انتقل للبرازيل ليساهم في فوز باراناينسي بأول لقب قاري لهم.

الأرجنتيني البالغ 38 عاما يوثق ألقابه القاري مع كلا الفريقين بتلك الطريقة.

💪🏆 As taças da #Libertadores e da #SulAmericana estão marcadas na pele de Lucho González. Será que vem a tatuagem da #Recopa? 🇧🇷🇦🇷 ¡Las marcas en la piel de Lucho González! La #Libertadores 2015 con River y la #Sudamericana 2018 con Paranaense. ¿Se tatuará la @RecopaConmebol? pic.twitter.com/4xk61tlhAF — Recopa Sudamericana (@RecopaConmebol) May 21, 2019

أرقام قياسية

سيكون الأرجنتيني مارسيلو جاياردو أول مدرب يحقق اللقب 3 مرات في التاريخ إذا فاز بالنسخة الحالية مع ريفر بليت بعد الفوز بلقبي 2015 و2016، ليفض الشراكة مع البرازيليين تيلي سانتانا وليفير كولبي والأوروجوياني لويس كوبييلا والأرجنتيني ألفيو باسيلي برصيد لقبين.

تمتلك البرازيل 10 ألقاب بواقع لقبين لساو باولو وكذلك إنترناسيونال وجريميو ولقب لكل من كروزيرو وسانتتوس وكورنثيانز وأتليتكو مينيرو، ثم تأتي الأرجنتينة برصيد 9 ألقاب.

يعد بوكا جونيورز صاحب الرقم القياسي من الألقاب برصيد 4 خلال أعوام 1990، 2005، 2006، 2008، وإذا فاز ريفر بليت باللقب سيصبح في المركز الثاني منفردا برصيد 3 ألقاب.

حال خسر الفريق الأرجنتيني سيعادل عدد خسائر أندبنديتي الذي فشل في تحقيق اللقب خلال 3 نسخ كأكثر فريق تعرض للهزيمة بالمسابقة.

إذا فاز أتليتكو باراناينسي باللقب سيكون الفريق البرازيلي الثامن الذي يحقق اللقب، والحادي عشر الذي يمتلك لقبا على الأقل، والعاشر الذي يحقق نسبة نجاح 100% من مشاركته.

11 فريقا حقق لقب كوبا ليبرتادوريس فاز بكأس ريكوبا مقابل 5 مرات للفريق الفائز بلقب كوبا سود أمريكانا، إذ حقق ريفر اللقب في نسخة 2015 بطلا لليبرتادوريس و2016 بطلا لسود أمريكانا.

2⃣0⃣1⃣5⃣🤩 2⃣0⃣1⃣6⃣ Las @RecopaConmebol ganadas por @CARPoficial, ambas con Marcelo Gallardo como DT. 🔜 Buscará la tercera ante @AthleticoPR. pic.twitter.com/1dRwgZAw1V — Recopa Sudamericana (@RecopaConmebol) May 21, 2019

الأنظار ستكون مُسلطة بشكل أكبر على لاعبي ريفر بليت بفضل تواجد 4 في قائمة التانجو المشاركة في كوبا أمريكا وقوة المليوناريوس ورغبتهم القارية في التتويج باللقب، مقابل محاولات من الفريق البرازيلي في قلب الطاولة رأسا على عقب خلال 180 دقيقة.

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