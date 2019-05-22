حسام حسن بعد البقاء: الدوري المصري غير عادل.. الغوه بدلا من التحجج بأمم إفريقيا

قال حسام حسن المدير الفني لـ سموحة، إن الدوري المصري يفتقد لتكافؤ الفرص.

حسام حسن قاد فريقه سموحة للبقاء رسميا في الدوري المصري بعد الفوز على بتروجت 2-0.

وقال حسام بعد المباراة عن نجاحه في تحديه مع الفريق السكندري رغم تسلمه في وقت صعب: "دائما لا نحب التحديات السهلة، اختلف معنا بعض المقربين مننا بعد رحيلنا عن بيراميدز، أرادوا ألا نتولى تدريب فريق آخر".

مضيفا: "لكني أصررت على العودة للتدريب لأني أحب التحدي، ولأن ظروف سموحة لم تلق بمكانته".

وتحول المدرب السابق للمصري وبيراميدز لانتقاد المسابقة: "كل موسم يقولون إنه موسم استثنائي للكرة المصرية، ولكن ما يحدث غير طبيعي وغير فني، لا يوجد تكافؤ فرص بين الأندية، العدالة تُطبَق على بعض الفرق فقط".

مشددا: "يجب أن تلعب كل الفرق على نفس الملاعب".

وأكمل: "القواعد المتفق عليها قبل انطلاق المسابقة لم تُنفَذ ولم يتم الالتزام بها، بسبب كأس الأمم الإفريقية؟ فلنقم بإلغاء الدوري إذا".

وأتم: "أتحدث الآن من على أرضية صلبة، لا (نشحت)، أريد بطولة بها تكافؤ فرص".

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