حسام حسن بعد البقاء: الدوري المصري غير عادل.. الغوه بدلا من التحجج بأمم إفريقيا

الأربعاء، 22 مايو 2019 - 01:44

كتب : FilGoal

حسام حسن - إبراهيم حسن - الأهلي - سموحة

قال حسام حسن المدير الفني لـ سموحة، إن الدوري المصري يفتقد لتكافؤ الفرص.

حسام حسن قاد فريقه سموحة للبقاء رسميا في الدوري المصري بعد الفوز على بتروجت 2-0.

وقال حسام بعد المباراة عن نجاحه في تحديه مع الفريق السكندري رغم تسلمه في وقت صعب: "دائما لا نحب التحديات السهلة، اختلف معنا بعض المقربين مننا بعد رحيلنا عن بيراميدز، أرادوا ألا نتولى تدريب فريق آخر".

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مضيفا: "لكني أصررت على العودة للتدريب لأني أحب التحدي، ولأن ظروف سموحة لم تلق بمكانته".

وتحول المدرب السابق للمصري وبيراميدز لانتقاد المسابقة: "كل موسم يقولون إنه موسم استثنائي للكرة المصرية، ولكن ما يحدث غير طبيعي وغير فني، لا يوجد تكافؤ فرص بين الأندية، العدالة تُطبَق على بعض الفرق فقط".

مشددا: "يجب أن تلعب كل الفرق على نفس الملاعب".

وأكمل: "القواعد المتفق عليها قبل انطلاق المسابقة لم تُنفَذ ولم يتم الالتزام بها، بسبب كأس الأمم الإفريقية؟ فلنقم بإلغاء الدوري إذا".

وأتم: "أتحدث الآن من على أرضية صلبة، لا (نشحت)، أريد بطولة بها تكافؤ فرص".

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