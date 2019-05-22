كرة يد – الأهلي يتوج بكأس مصر عقب الفوز على الطلائع

الأربعاء، 22 مايو 2019 - 01:17

كتب : FilGoal

كرة يد - الأهلي

توج الأهلي بلقب كأس مصر لكرة اليد مساء يوم الثلاثاء عقب تغلبه على منافسه طلائع الجيش بنتيجة 28-22.

وأصبحت هذه هي المرة الأولى التي يتوج فيها الأهلي باللقب منذ عام 2014.

وتعد هذه هي البطولة السابعة في تاريخ الأهلي فيما يبقى الزمالك صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها بـ16 لقبا.

وضمن الأهلي بذلك تأهله إلى بطولة إفريقيا أبطال الكؤوس التي ستنطلق منافساتها في شهر أبريل المقبل.

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كرة يد الأهلي

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