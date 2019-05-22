قائمة بلجيكا – أوريجي وهازارد يقودان هجوم الشياطين الحمر

أعلن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، عن قائمة من 28 اسما، استعدادا لخوض مباراتين في تصفيات يورو 2020.

وشهدت القائمة استدعاء إيدن هازارد نجم تشيلسي، وفينسنت كومباني المنتقل حديثا إلى أندرلخت قادما من مانشستر سيتي.

كما يظهر توماس فيرمايلين رغم ندرة مشاركاته مع برشلونة، ويتواجد ديفوك أوريجي البطل القومي لـ ليفربول مؤخرا.

بلجيكا تستقبل أذربيجان يوم 8 يونيو، قبل أن تستقبل اسكتلندا يوم 11 يونيو.

قائمة بلجيكا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني) – سيمون منيوليه (ليفربول الإنجليزي) – ماتز سيلس (ستراسبورج الفرنسي) – هندريك فان كرومبروج (يوبين البلجيكي)

الدفاع: يان فيرتونخين (توتنام الإنجليزي) – توبي ألديرفيريلد (توتنام الإنجليزي) – فينسنت كومباني (أندرلخت البلجيكي) – توماس فيرمايلين (برشلونة الإسباني) – توماس مونييه (باريس سان جيرمان الفرنسي) – تيموثي كاستاني (أتالانتا الإيطالي) – براندون ميشيل (كلوب بروج)

الوسط: أكسيل فيتسل (بوروسيا دورتموند الألماني) – كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي) – ناصر الشاذلي (موناكو الفرنسي) – يانيك كاراسكو (داليان يفانج الصيني) - يوري تيليمانس (ليستر سيتي الإنجليزي) – عدنان يانوزاي (ريال سوسيداد الإسباني) – لياندر ديندونكر (ولفرهامبتون الإنجليزي) - دينيس برايت (سامبدوريا الإيطالي) – هانس فاناكن (كلوب بروج)

الهجوم: إيدن هازارد (تشيلسي الإنجليزي) – دريس ميرتنز (نابولي الإيطالي) – روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – كريستيان بينتيكي (كريستال بالاس الإنجليزي) – ديفوك أوريجي (ليفربول الإنجليزي) – ميتشي باتشوايي (كريستال بالاس الإنجليزي) – ثورجان هازارد (بوروسيا مونشنجلادبخ الألماني) – لياندرو تروسارد (جينك)

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