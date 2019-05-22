تعرف على التردد الأرضي لقناة تايم سبورتس الناقلة لمباريات بطولة الأمم الأفريقية

الأربعاء، 22 مايو 2019 - 00:28

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا

طُرح مع الساعات الأولى من اليوم الأربعاء التردد الأرضي والفضائي لقناة تايم سبورتس التي من المقرر أن تذيع مباريات كأس أمم إفريقيا 2019.

وسوف تذاع مباريات البطولة على التردد الأرضي فقط.

وسوف تبدأ القناة عملها في الـ25 من شهر مايو الجاري.

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