تعرف على التردد الأرضي لقناة تايم سبورتس الناقلة لمباريات بطولة الأمم الأفريقية

طُرح مع الساعات الأولى من اليوم الأربعاء التردد الأرضي والفضائي لقناة تايم سبورتس التي من المقرر أن تذيع مباريات كأس أمم إفريقيا 2019.

وسوف تذاع مباريات البطولة على التردد الأرضي فقط.

وسوف تبدأ القناة عملها في الـ25 من شهر مايو الجاري.

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