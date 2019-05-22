مران الزمالك – انتظام بوطيب.. وجلسة بين جروس واللاعبين

انتظم خالد بوطيب مهاجم الزمالك ومحمد عنتر لاعب الفريق في التدريبات الجماعية التي أقيمت يوم الثلاثاء في مقر النادي.

ويستعد الزمالك للقاء نهضة بركان المغربي الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية بعد الهزيمة ذهابا بهدف دون رد.

وجاءت مشاركة بوطيب وعنتر في المران عقب إتمامهما التدريبات التأهيلية التي كانا يخضعان لها مؤخرا في ظل إصاباتهما.

وعقد كريستيان جروس المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل مران وطالبهم بنسيان نتيجة اللقاء السابق وبذل أقصى جهد في المواجهة المقبلة.

في الوقت ذاته تواجد حارس مرمى الفريق عماد السيد في المران ولكنه لم يشارك في المران في ظل إصابته في يده.

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