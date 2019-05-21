تقرير: جوارديولا اتفق على تدريب يوفنتوس لـ4 سنوات مقبلة

على الرغم من تأكيده على استمراره كمدير فني لـ مانشستر سيتي في الموسم المقبل، لم تتوقف التقارير عن ربط بيب جوارديولا بتدريب يوفنتوس.

فيديريكو جيناريللي صحفي "راديو سبورتيفا"، ذكر أن المدرب الإسباني قد توصل لاتفاق مع نادي السيدة العجوز لتدريبه بداية من الموسم المقبل.

وغرّد جيناريللي: "كان من المفترض أن يكون يوم الحسم، وقد كان. بيب جوارديولا سيكون مدربا جديدا لـ يوفنتوس بعقد لـ4 سنوات".

وظيفة مدرب يوفنتوس في الموسم المقبل خالية في الوقت الحالي، بعد أن أعلن النادي الانفصال عن مدربه ماسيميليانو أليجري الذي يقوده منذ 2014.

جوارديولا من جانبه، وبعد تحقيق ثلاثية محلية تاريخية رفقة مانشستر سيتي، صرّح قبل أيام على استمراره مع المواطنين.

وصرّح بيب: "أشعر بالراحة هنا، لن أذهب إلى أي مكان. الموسم المقبل سأكون مدربا لـ مانشستر سيتي، قلت ذلك مرارا وتكرارا".

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