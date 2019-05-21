مران الأهلي – فقرة مطولة للكرات العرضية.. وتدريبات خاصة للحراس قبل مواجهة الإسماعيلي

خصص مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي، فقرة مطولة للتدرب على الكرات العرضية، خلال المران الأخير قبل مواجهة الإسماعيلي.

الأهلي يحل ضيفا على الإسماعيلي مساء غدا الأربعاء في استاد برج العرب، بمباراة مؤجلة من الجولة 18 للدوري المصري.

لاعبو الأهلي الذين تدربوا مساء اليوم الثلاثاء على استاد مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة، تدربوا بشكل مكثف على الكرات العرضية تحت إشراف المدرب لاسارتي، الذي حرص أيضا على تنفيذ بعض الجمل الفنية.

وقسّم لاسارتي اللاعبين إلى مجموعات، واهتم بالجانب التكتيكي استعدادا لمواجهة الدراويش المصيرية.

وتدرب اللاعبون على التصويب على المرمى من مختلف الزوايا.

كما عقد لاسارتي محاضرة فنية مطوّلة مع لاعبيه داخل ملعب التتش، تحدث خلالها عن العديد من الأمور الفنية الخاصة بالمواجهة، وطالبهم خلالها باستمرار الانتصارات.

أما رباعية حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، مصطفى شوبير، أحمد طارق، فخاضوا تدريبات منفردة تحت إشراف طارق سليمان.

واشتمل المران على جانب بدني خفيف، تلته فقرة عن كيفية التصدي للتصويبات من مختلف الزوايا، من داخل وخارج منطقة الجزاء، بالإضافة إلى تصويب الأخطاء وإعطاء التوجيهات اللازمة.

أما علي لطفي، فغاب عن المران، واكتفى بالخضوع لتدريبات تأهيلية رفقة يوسف علاء قائد فريق الشباب، تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

لطفي خضع لجلسة في الجيم، ثم خاض تدريبات خاصة في ملعب التتش، تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية عقب مواجهة الإسماعيلي.

حارس مرمى إنبي السابق اشتكى من جزع بسيط في الرباط الداخلي للركبة، أبعده عن التدريبات الجماعية، بينما يعاني قائد منتخب الشباب من إصابة في العضلة الخلفية.

وأدى حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، بعض التدريبات البدنية الخفيفة، وفقا لبرنامج أعده أليخاندرو خافيير مخطط الأحمال، لتخفيف الحمل البدني عليه.

فتحي ركض حول الملعب ونفّذ بعض التدريبات الخفيفة على هامش مران الفريق.

ومن المنتظر أن يعلن لاسارتي عن قائمة الفريق التي ستدخل معسكرا مغلقا في الإسكندرية اليوم الثلاثاء، استعدادا لمباراة الإسماعيلي غدا.

الأهلي يتصدر الدوري المصري برصيد 73 نقطة من 31 مباراة. بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز السابع في المركز 41 بنفس عدد المباريات.

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