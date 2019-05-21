كومباني: قررت الرحيل عن سيتي بعد هدفي في ليستر

كشف فينسنت كومباني قائد ومدافع مانشستر سيتي عن أنه قرر الرحيل عن صفوف الفريق بعد هدفه الحاسم في شباك ليستر سيتي.

الفريق السماوي كان متعادلا مع ليستر سيتي سلبيا حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يطلق كومباني صاروخية قوية من خارج منطقة الجزاء كتبت الانتصار لفريقه والحفاظ على آماله في ظل منافسة شرسة مع ليفربول بفارق نقطة وحيدة.

وكومباني الذي أعلن رحيله عن الفريق بعد التتويج بالثلاثية المحلية (كأس الاتحاد وكأس الرابطة والدوري الإنجليزي)، وعقب 11 عاما قضاها بين صفوف النادي، متجها صوب أندرلخت، أوضح أن قراره اتخذ بعد ذلك الهدف.

وقال الدولي البلجيكي في تصريحات صحفية: "في اللحظة التي سكنت فيها كرة ليستر الشباك علمت أن الأمر انتهى، لا يمكنني أن أفعل شيئا أفضل".

وأضاف "هذا الفريق مستعد لتحقيق المزيد، فعلت كل ما استطيع فعله، وأعطيت كل ما لدي. لا يتبقى شيء، وأنا فخور بذلك".

وتابع حديثه "نحن أفضل فريق في العالم ولا أهتم إن كنا حققنا دوري الأبطال أم ليس بعد، ولكننا الأفضل في الوقت الحالي".

وأتم "أود أن أقول شكرا لكم، أحبكم جميعا. والآن أنا راحل".

وبدأ كومباني مشواره الاحترافي في صفوف أندرلخت في الفترة من 2003 إلى 2006، قبل الانتقال إلى هامبورج ومنه إلى سيتي في 2008.

وتوج كومباني بلقب الدوري الإنجليزي 4 مرات وكأس الاتحاد مرتين، وأربع مرات فوز بكأس الرابطة وأخيرا لقبين ببطولة الدرع الخيرية.

وخاض كومباني 360 مباراة بقميص مانشستر سيتي ونجح في تسجيل 20 هدفا.

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