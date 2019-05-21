سكاي: يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع ساري.. وإنتر يراقب الموقف

يضع يوفنتوس أعينه على المدير الفني لتشيلسي ماوريسيو ساري ليتولى منصب المدير الفني له في الموسم المقبل خلفا لماسيمليانو أليجري.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" في فرعها الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء فإن يوفنتوس منفتح على فكرة التعاقد مع ساري عقب رحيل الأخير من تشيلسي.

وأشار التقرير في الوقت ذاته إلى أن إنتر ميلان يراقب موقف ساري حال إقالة مدربه لوتشيانو سباليتي.

ماذا يحدث لساري؟

شبكة "سكاي سبورت" ذكرت أمس الاثنين أن تشيلسي قرر إقالة ساري بنهاية الموسم الجاري بغض النظر عن نتيجة نهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال.

وأعلن يوفنتوس يوم الجمعة الماضية أن أليجري سيرحل بنهاية الموسم الجاري.

لذا وجه يوفنتوس اهتمامه إلى ساري من أجل التعاقد معه خلال الأيام المقبلة.

في الوقت ذاته كشف الصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" في إيطاليا أن الاتفاق بين إنتر ميلان والمدرب أنطونيو كونتي تم بالفعل لتولي تدريبه بعقد يمتد من 3 لـ4 سنوات.

لكن اليوم التقرير الذي نشرته "سكاي" يناقض ذلك الذي نُشر بالأمس إذ أنه أوضح أن إنتر يريد التعاقد مع ساري خلفا لسباليتي.

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